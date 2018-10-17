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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:20

Nesilden nesile ebru dersi

Esenlerli dedeler ve nineler, torunlarıyla birlikte Dede Torun Yaşam Merkezi’nde birbirinden renkli ve farklı desenlerde ebru eserleri yaptı.

Nesilden nesile ebru dersi
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Esenlerli dedeler ve nineler, torunlarıyla birlikte Dede Torun Yaşam Merkezi’nde birbirinden renkli ve farklı desenlerde ebru eserleri yaptı.

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Dede Torun Yaşam Merkezi, filizleri çınarlarla bir araya getirmeye devam ediyor. Dede ve nineler, torunlarıyla birlikte çeşitli etkinlikler yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Ebru sanatçısı Figen Yalçın’ın eğitmenliğinde Esenlerli çocuklar, dede ve nineleriyle beraber ebru çalışmaları yapıyor. Geleneksel ebru sanatının nesilden nesile aktarılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde yapılan ebru eserleri göz dolduruyor. Ustalara taş çıkarırcasına birbirinden güzel eserlere imza atan torunlar, dede ve nineleriyle birlikte ebru yapmaktan büyük keyif alıyor.
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