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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:19

Öğrenciler Ali Fuat Başgil’i anlattı

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, ölümünün 51’inci yılında Esenlerli öğrenciler tarafından anıldı ve anlatıldı.

Öğrenciler Ali Fuat Başgil'i anlattı
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Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, ölümünün 51’inci yılında Esenlerli öğrenciler tarafından anıldı ve anlatıldı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 27 Mayıs darbesi döneminde yaptığı demokrasi mücadelesiyle tarihe geçen Adalet Partisi Milletvekili Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in ölümünün 51’inci yılı münasebetiyle bir panel düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen panelde Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi öğrencileri Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’i anlattı.

"İsmini her yerde görmemiz mümkün"

Yazar Şeref Yumurtacı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde ilk olarak Tuğçesu Kurt söz aldı. Kurt, Ali Fuat Başgil’in doğumundan başlayarak eğitim hayatını ve akademik gelişimini anlattı. Kurt, "Ülkenin geçmişle bağlarını koparmadan geleceğine yön veren çalışmalar yapan, ilimle yaşamış Ali Fuat Başgil’in ismini okullardan köprülere, mahallelerden duraklara kadar birçok yerde görmemiz mümkün" dedi.

Osmanlı karşıtlarına Osmanlı’yı savundu

Umut Şahindokuyucu ise "Ali Fuat Başgil’in Siyasi Hayatı" konu başlıklı sunumunda şu ifadeleri kullandı:

"Başgil, gençliği Osmanlı Devleti’nin son dönemine gelmiş birisi olarak siyasetle ilgiliydi. Osmanlı karşıtı düşüncelere, ’Türk tarihi engin bir tarih fakat inkılapların ardından bazı çevreler Avrupa’ya özenerek geçmişi dışlamak istediler. Osmanlı yıkıldı, Cumhuriyet kuruldu evet, ben bunu minnetle ve saygıyla karşılarım ama bunu yaparken Osmanlı’yı dışlamak değil Osmanlı’yı kendimizden kabul etmek gerekir’ düşüncesini savunuyordu."

Gençlere ’eğitim’ nasihati

"Başgil’in Edebi Yönü"nü anlatan Yusuf Erdem şöyle konuştu:

"Başgil, edebiyatımıza yirmi beş eser vermiştir. Milliyetçi bir yazar ve politika insanı olarak çoğu politika ve hukuk alanında kitaplar yazmıştır. Türkçe’nin yalınlaştırılması ve Türkçe’ye avrupai kelimeler alınmasına karşı çıkmıştır. Bir baba gibi, yol gösterici olarak yazdığı ’Gençlerle Başbaşa’ kitabında gençlerin başarılı olması için çalışmaları ve eğitime vermeleri gereken önemi kaleme almıştır. Bu kitapta gençlerin problemlerine çözüm önerileri de getirmiştir."
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