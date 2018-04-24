Öğrenciler bu otobüste kodlama eğitimi alacak

Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Sanat-Matematik (STEAM) ve kodlama teknoloji eğitim otobüsü Ümraniye’de hizmete girdi. Otobüste öğrencilere kodlama eğitiminden matematik, sanat gibi birçok alana kadar eğitim verilecek.Türkiye’de ilk defa Ümraniye’de...

Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Sanat-Matematik (STEAM) ve kodlama teknoloji eğitim otobüsü Ümraniye’de hizmete girdi. Otobüste öğrencilere kodlama eğitiminden matematik, sanat gibi birçok alana kadar eğitim verilecek.

Türkiye’de ilk defa Ümraniye’de hizmete giren STEAM ve kodlama teknoloji eğitim otobüsü törenle hizmete açıldı. Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu’nda gerçekleşen açılışa Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen ile çocuklar katıldı. Açılış öncesi Ümraniye Belediyesi Mehteran takımı performansları ile izleyenleri mest etti. Mehteran takımının ardından teknoloji eğitim otobüsünün açılışı kurdele kesim ile gerçekleşti. Açılış sonrası otobüsün içini gezen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, çocuklarla yakından ilgilendi.

“STEAM ve kodlama artık çağın eğitim sisteminde önemli bir yer tutuyor”

Ümraniye Belediye Başkanı Can, projenin çocukların eğitim hayatına büyük katkı sağlayacaklarını belirterek, “Ben öncelikle Milli Eğitim Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Gerçekten çocuklarımıza devletimizin, milletimizin 2023, 2053 ve 2071 ufuk koyduğu vizyon, ortaya koyduğu eğitimdeki bu hedeflere varma noktasında ciddi bir katkı sağlamak için bu projeyi hayata geçirdiler. Bizler de elimizden ne destek gelirse yapacağız. Burada STEAM ve kodlama artık çağın eğitim sisteminde önemli bir yer tutuyor. Çocuklarımızı ilimle, teknoloji ile mühendislik bilgileriyle, sanatla ve matematik buluşturmanın ve kodlama ile daha doğru muhakeme daha doğru düşünme ve neticelere varma noktasında eğitim sağlayacak en azından çocuklarımızın bu konuların farkında olmasının ve heyecan duymalarını sağlayacak bir önemli bir proje diye ifade ediyorum. Hem okulumuzu hem Milli Eğitim Müdürlüğümüzü bu anlamda kutluyorum” dedi.