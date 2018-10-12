Öğrencilerin yaptığı aşure vatandaşlardan tam not aldı

Eyüpsultan Belediyesi Simurg Karadolap Bilgi Evi öğrencileri aşure programı düzenledi. Öğrenciler tarafından hazırlanan aşure, Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından vatandaşlara ikram edildi.

“Biz Aşure Gibiyiz, Gücümüz Birliğimiz” sloganıyla Karadolap Parkı’nda düzenlenen programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Hüseyin Güzelgül, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Başkan Remzi Aydın programda yaptığı konuşmada, Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin derin izler bırakan bir hadise olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bizler, bu hadiseyi sadece bir gün hatırlayıp geçmememiz lazım. Bunları iyi idrak etmemiz, böyle zulümlerin yaşanmaması adına bilinçlenmemiz gerekir. İşte burada yapılan etkinlik bu bilinçlenme sürecine ufak da olsa katkı sağlayacak bir etkinliktir. Bu tür etkinlikleri yapmaktaki gayemiz; Kerbela’yı, Hz. Hüseyin’i ve adaleti iyi anlamak, zulmü lanetlemek, hak ve adaletten yana olmayı teşvik etmektir. Hak ve adalet konusunda yan yanayız, beraberiz, biriz. Birliğimiz gücümüzü oluşturuyor. Uzun yıllar nasıl beraberce yaşamışsak inşallah bundan sonra da kardeşçe ve beraberce yaşamaya devam edeceğiz.”

“Hak birliğimizi daim eylesin”

Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Güzelgül ise şöyle konuştu;

“Kerbela, haklıyla haksızın, onurluyla onursuzun, hak ile batılın, iyi ile kötünün arasında yapılan bir savaştı. Bütün dinler, bütün kültürler güzel ahlak ve sevgi üzerine inşa edilmiş, varlığını da onun üzerinde sürdürmektedir. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Bunu var edersek yedi düvel gelse bu ülkeyi yok edemez. Bu topraklar üzerinde yaşayan insanların kardeşçe yaşamalarını sağlamak gerekiyor. Biz insanlar da bu şekilde aynı kazanda kaynayıp kardeşliği, insanlığı, güzel ahlakı var edersek toplum olabiliriz. Bunun da temelleri atılıyor. Bizi böyle cemal cemale getiren Belediye Başkanımıza ve hizmet verenlere aşk-ı niyazlarımı sunuyorum. Hak birliğimizi daim eylesin.”

Programda Simurg Bilgi Evi öğrencilerinden oluşan koro saz eşliğinde deyişler seslendirdi.

Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Güzelgül tarafından yapılan duanın ardından ise Başkan Aydın ve Güzelyüz birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.