İSTANBUL:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:16

Okmeydanı’nda dönüşüm heyecanı

Okmeydanı esnafıyla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Okmeydanı’nda kazmayı vuruyoruz. Van Bloklarında oturan arkadaşları tebrik ediyorum. Çünkü 80 kişi geldi imzayı attı ve biz orada kentsel dönüşüme başlıyoruz. Okmeydanı’nın kurtuluşu her açıdan kentsel dönüşümdür” dedi.

Okmeydanı'nda dönüşüm heyecanı
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Okmeydanı esnafıyla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Okmeydanı’nda kazmayı vuruyoruz. Van Bloklarında oturan arkadaşları tebrik ediyorum. Çünkü 80 kişi geldi imzayı attı ve biz orada kentsel dönüşüme başlıyoruz. Okmeydanı’nın kurtuluşu her açıdan kentsel dönüşümdür” dedi.

Okmeydanı’nda vatandaşları dönüşüm heyecanı sardı. Esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Demircan, Okmeydanı Dönüşüm Projesi’yle ilgili soruları da cevaplandırdı. Başkan Demircan’ın Okmeydanı’nda dönüşüm için ilk kazmanın kısa bir süre içerisinde vuracaklarını söylemesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Okmeydanı esnafının yoğun ilgi gösterdiği programa AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş da katıldı.

"Okmeydanı’nda kazmayı vuruyoruz"

Vatandaşlara kentsel dönüşüm müjdesini veren Başkan Demircan, “Okmeydanı’nda kazmayı vuruyoruz. Van Bloklarında oturan arkadaşları tebrik ediyorum. Çünkü seksen kişi geldi imzayı bir anda attı ve biz orada kentsel dönüşüme başlıyoruz. İşin güzel yanı, binaların altında otopark olacak. Yani, yeni yapacağımız her daireye bir otopark yapıyoruz. Diğer adalarda da uzlaşmalar tamamlanması halinde biz dönüşüme hazırız. Tek gayemiz vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir bir Okmeydanı kurmak. Okmeydanı’nın tek kurtuluşu her açıdan kentsel dönüşümdür” dedi.
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