Orhan Kural Başakşehir Living Lab’e hayran kaldı

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin ICT alanında ilk teknoloji ve yaşam merkezi Başakşehir Living Lab, çevreci ve gezgin Prof. Dr. Orhan Kural’ı ağırladı. Prof. Dr. Kural, gençlere ve girişimcilere böyle teknolojik bir imkânın sunulmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Geliştirilmiş olan Akıllı Çöp Toplama Sisteminin örnek alınması lazım” dedi.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin ICT alanında ilk teknoloji ve yaşam merkezi Başakşehir Living Lab, çevreci ve gezgin Prof. Dr. Orhan Kural’ı ağırladı. Prof. Dr. Kural, gençlere ve girişimcilere böyle teknolojik bir imkânın sunulmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Geliştirilmiş olan Akıllı Çöp Toplama Sisteminin örnek alınması lazım” dedi.

Çevreci eylemleriyle tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, Geri Dönüşüm Mucitleri Atık Malzeme Tasarım Yarışması kapsamında Başakşehirli öğrencilerin çalışmalarını değerlendirmek üzere Başakşehir Living Lab’i ziyaret etti. Yarışmanın jürisinde yar alan sanatçı Zeliha Sunal ile birlikte merkezi gezen Prof. Dr. Orhan Kural’a, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Basri Gül eşlik etti.

Çevreci Profesör çevreci projeleri beğendi

Bilgi İşlem Müdürü Bekir Selçuk Temel, Kural ve Sunal’a Başakşehir Living Lab’de yapılan çalışmaların yanı sıra hayata geçirilen projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Akıllı Çöp Alma Sistemi’ni beğenen ve çevreyi korumaya yönelik projelerin kendisini her zaman heyecanlandırdığını söyleyen Prof. Dr. Kural, “Akıllı Çöp Toplama Sistemi örnek alınabilir” dedi.

Geri Dönüşüm Mucitlerinin tasarımları değerlendirildi

Akıllı aynadan 3D Printer yazıcıya, LEGO atölyesinden tasarım atölyesine kadar merkezi gezen ve çalışmalara hayran kalan Kural ve Sunal, daha sonra Geri Dönüşüm Mucitleri Atık Malzeme Tasarım Yarışması kapsamında başvuruları kabul edilen tasarımları tek tek inceledi.

3 kategoride 127 çevreci tasarım

Prof. Dr. Orhan Kural ve sanatçı Zeliha Sunal, daha sonra diğer jüri üyeleriyle birlikte tasarımları değerlendirdi. Jüri üyeleri, anaokulu öğrencilerinin 34, ilkokul öğrencilerinin 64 ve ortaokul öğrencilerinin 29 olmak üzere 3 kategoride birbirinden çevreci 127 tasarıma puan verdi.

Ödül töreni 4 Mayıs’ta

Geri Dönüşüm Mucitleri Atık Malzeme Tasarım Yarışması’nda kazananlar, 4 Mayıs’ta Sular Vadisi’nde düzenlenecek törende ödüllendirilecek. Anaokulu kategorisinde birinciye bin TL, ilkokul kategorisinde bin 500 TL, ortaokul kategorisinde ise birinciye 3 bin TL ödül verilecek.