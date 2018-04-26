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26 Nisan 2018 Perşembe 16:28

Özel çocukların müthiş projeleri tam not aldı

Avcılar’da düzenlenen 4006 Bilim Fuarında Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin özel çocukları, yaptıkları müthiş projeleri sergiledi.TÜBİTAK tarafından Avcılar’da düzenlenen 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü. TÜBİTAK ve Avcılar...

Özel çocukların müthiş projeleri tam not aldı
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Avcılar’da düzenlenen 4006 Bilim Fuarında Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin özel çocukları, yaptıkları müthiş projeleri sergiledi.

TÜBİTAK tarafından Avcılar’da düzenlenen 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü. TÜBİTAK ve Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi işbirliği ile gerçekleşen fuarın açılışını Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli kurdele keserek yaptı. Daha sonra birbirinden güzel ve ilginç projelerin yer aldığı sergi alanını gezen Başkan Toprak, özel öğrencilerin hazırladıkları projeleri inceleyerek, bilgi aldı.

Özel öğrencilerin hazırladığı projeleri takdir ederek, TUBİTAK’ın ülke çapında gerçekleştirdiği bilim fuarlarının önemine dikkat çeken Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “TÜBİTAK’ın ülke genelinde başlatmış olduğu bilim fuarları geleceğin bilim adamlarının yetişmesine ön ayak olmaktadır. Özel öğrencilerimizin projelerini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum.Bu fuarın çocuklarımızın bilime olan ilgilerini arttırmak, ufuklarını genişletmek, hayal güçlerini gerçek hayata uyarlayarak yeni projeler gerçekleştirmelerine olanak sağlaması açısından çok faydalı buluyorum.Proje sergisinde emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum” ifadelerini kullanarak çocuklarla birlikte neşeli anlar yaşadı.
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