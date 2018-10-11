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11 Ekim 2018 Perşembe 11:05

Paşaeli Kent Parkı yenilendi

Avcılar Belediyesi, vatandaşların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan Paşaeli Kent Parkı’nın bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını tamamladı.Avcılar’da parkları yenileme çalışmaları devam ediyor. Bölgenin en gözde yerlerinden...

Paşaeli Kent Parkı yenilendi
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Avcılar Belediyesi, vatandaşların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan Paşaeli Kent Parkı’nın bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Avcılar’da parkları yenileme çalışmaları devam ediyor. Bölgenin en gözde yerlerinden olan Paşaeli Kent Parkı’nın bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Yenilenen park güzel bir görünüme kavuştu. Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

Çalışmaları yerinde takip eden Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Avcılarımız doğasıyla ve parklarıyla İstanbul’un en güzel yerleri arasında. Mevcut alanlarımızı en iyi şekilde vatandaşların kullanıma açmak istiyoruz. Gümüşpala Mahallemizde bulunan Paşaeli Kent Parkımızı yeniledik. Bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını Belediye ekiplerimiz tamamladı. Parktaki kediden kuşa kadar bütün canlıların yaşam alanlarına saygılı bir şekilde hizmet etmekteyiz. Şehir ve medeniyet hayatımızın en önemli parçası olan parklarımızı ve Avcılar’da mahalle kültürünü koruyacağız’’ dedi.
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