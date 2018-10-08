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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:41

Pazar esnafına ve fırıncılara zam denetimi

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ilçedeki pazar ve fırıncı esnafını denetledi. Zabıta ekipleriyle esnafı dolaşan Başkan Yücel Çelikbilek zam fırsatçılarına karşı denetimlerin sıkı şekilde süreceğini söyledi.Paşabahçe’de...

Pazar esnafına ve fırıncılara zam denetimi
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Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ilçedeki pazar ve fırıncı esnafını denetledi. Zabıta ekipleriyle esnafı dolaşan Başkan Yücel Çelikbilek zam fırsatçılarına karşı denetimlerin sıkı şekilde süreceğini söyledi.

Paşabahçe’de semt pazarı ve fırınları dolaşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek zabıta ekipleriyle tezgâhları denetledi. Tezgâhlardaki ürünleri inceleyerek fiyat ve etiketleri kontrol eden Başkan Çelikbilek esnafa kuralları hatırlattı. Bazı tezgahlarda ürünlerin faturalarıyla ve satış fiyatları arasında fahiş fark tespit eden zabıta ekipleri haksız kazanç sağlayan esnafa ceza kesti. Ürünlerin tazelik, kalite, gramajlarını da kontrol eden ekipler kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Valilik kararı tebliğ edildi

Fırıncı esnafına yapılan ziyaretlerde ise ekmeğin gramajı ve fiyatı konusunda valilik kararına uyulması tebliğ edildi. Pazar yerlerindeki fiyat denetimine belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Başkan Çelikbilek, “Pazar yerleri ve fırınlar halkımızın temel gıda maddelerini aldığı mekanlarıdır. Buralarda satış yapan esnafımızın kurallara uyması gerekiyor. Halkımızın menfaatini korumak asli vazifelerimizdendir. Huzurlu bir ilçe için pazar yerlerinin denetimi devam edecek” dedi.
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