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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:17

Pendik Kitap Fuarı başlıyor

Pendik Kitap Fuarı, 04-13 Mayıs tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Pendik Kitap Fuarı başlıyor
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Pendik Kitap Fuarı, 04-13 Mayıs tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Pendik Kitap Fuarı, 04-13 Mayıs Tarihleri arasında Pendik Sahil Meydanı’nda gerçekleşecek. Bu yıl 2.’si düzenlenecek fuarın açılışı ise 4 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da yapılacak.

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Kitap Fuarı’na Türkiye’nin önde gelen 30 yayınevi katılıyor. Okurların imza günleri ve söyleşi programlarıyla yazarlarla buluşacağı fuarda kitaplar da çeşitli oranlarda indirimli olarak satılacak. Ayrıca yayınevleri de kendi yazarlarıyla imza günleri düzenleyecek.
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