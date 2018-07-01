Pirinçci’de tapu sorunu çözülecek

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Pirinççi’de tapu sorunu yaşandığını ve tapularının iptal edildiğini belirterek kendisinden bu konuda yardım isteyen vatandaşlara yönelik açıklamada bulundu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, açıklamasında Pirinçci’de asıl olarak büyük ölçüde iki tane sorun olduğunu ifade etti. Bu sorunlardan bir tanesinin vatandaşların tapulu arazilerinde plan olmadığı, diğerinin de orman vasfı sayıldığı için vatandaşların tapularının iptal edildiği konuları olduğunu söyledi.

Başkan Aydın her iki sorunun çözülmesi için gerekli tüm çalışmaların yapıldığından belirterek, "Biz Eyüpsultan Belediyesi olarak yıllardan sonra ilk defa planımızı yaptık. Planda şimdi bazı iyileştirmeler yapıyoruz. İnşallah yetişirse Temmuz ayında büyükşehir meclisimizde plan onaylanacak. O konuyla ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu planımız onaylandığı takdirde Pirinçci’nin özellikle Asfaltboyu Mahallemizdeki binlerce kişiyi ilgilendiren alanda, halkımızın tabiriyle imar çıkmış olacak. Dolayısıyla bu önemli bir sorunu halletmiş olacak. Orman vasfı sayıldığı için tapuları iptal edilen vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesine ilişkin olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalarda Orman Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca arazide yeniden zemin tespit çalışmaları yapıldı. Şimdi raporlar hazırlanıyor. Bu raporlar neticesinde bu arazinin orman vasfını kaybetmiş olduğu ortaya çıktığı takdirde 2B arazisi olarak kabul edilecek ve vatandaşlarımız tapularını alma imkanına sahip olacak. Ondan sonra da biz inşallah onlara imarlarını çıkartacağız. Şu an bu süreçle ilgili olumsuz bir durum yok. Bu sene vatandaşlarımızın 2B olarak tapularını almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu iki sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bu iki sorunun çözülmesiyle Pirinçci’de yaşayan vatandaşlarımızın hemen hemen yüzde 95’inin tapu ve imar sorununu çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.