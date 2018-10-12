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12 Ekim 2018 Cuma 16:47

Romanya Masa Tenisi Milli Takımı’ndan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü’ne Dostluk Ziyareti

Romanya Masa Tenisi Milli Takımı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Masa Tenisi Okulu’nda Gaziosmanpaşa Belediyespor Masa Tenisi Takımı ile Romanya Masa Tenisi Milli Takımı arasında dostluk maçı yapıldı.

Romanya Masa Tenisi Milli Takımı'ndan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü'ne Dostluk Ziyareti
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Romanya Masa Tenisi Milli Takımı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Masa Tenisi Okulu’nda Gaziosmanpaşa Belediyespor Masa Tenisi Takımı ile Romanya Masa Tenisi Milli Takımı arasında dostluk maçı yapıldı.

Romanya Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Milli Takımı, Gaziosmanpaşa Belediyespor Kulübü’ne dostluk ziyaretinde bulundu.Ziyaret kapsamında Romanya Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Viorel Filiman, Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nün Masa Tenisi faaliyetleri ile Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden spor tesisleri hakkında bilgilendirildi.

Genç Yıldızlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi Masa Tenisi Okulu’nda antrenman yaptı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Masa Tenisi Okulu’nda, Romanya Milli Takımı, Gaziosmanpaşa Belediyespor Masa Tenisi oyuncuları ile birlikte antrenman yaptı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
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