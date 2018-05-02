İlçede geleneksel sporların yaşatılmasına önem veren Kağıthane Belediyesi, etkinlikler kapsamında 6 farklı dalda İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlikler kapsamında Ahilik Şed Kuşanma, Hıdırellez Şenliği, Yağlı Güreş Müsabakaları, Okçuluk, Bisiklet ve Uçurtma Yarışması ile Cirit Gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinlikler 3 Mayıs Perşembe günü başlayıp, 13 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ başlıyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ başlıyor.

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