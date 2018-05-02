Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ başlıyor.İlçede geleneksel sporların yaşatılmasına önem veren Kağıthane Belediyesi, etkinlikler kapsamında 6 farklı dalda İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlikler kapsamında Ahilik Şed Kuşanma, Hıdırellez Şenliği, Yağlı Güreş Müsabakaları, Okçuluk, Bisiklet ve Uçurtma Yarışması ile Cirit Gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinlikler 3 Mayıs Perşembe günü başlayıp, 13 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Sadabad Yaz Etkinlikleri başlıyor
Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ başlıyor.