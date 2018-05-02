İSTANBUL:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:16

Sadabad Yaz Etkinlikleri başlıyor

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ başlıyor.

Sadabad Yaz Etkinlikleri başlıyor
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Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ başlıyor.

İlçede geleneksel sporların yaşatılmasına önem veren Kağıthane Belediyesi, etkinlikler kapsamında 6 farklı dalda İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlikler kapsamında Ahilik Şed Kuşanma, Hıdırellez Şenliği, Yağlı Güreş Müsabakaları, Okçuluk, Bisiklet ve Uçurtma Yarışması ile Cirit Gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinlikler 3 Mayıs Perşembe günü başlayıp, 13 Mayıs Pazar günü sona erecek.
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