Sağlık öğrencilerinden barınaklara ziyaret

Sağlık öğrencileri Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle hayvan barınaklarını ziyaret etti. Öğrenciler bir çok hayvanı elleriyle besledi.Sağlık Koleji öğretmen ve öğrencileri hafta sonu etkinliği olarak Dünya Hayvanları Koruma Günü...

Sağlık öğrencileri Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle hayvan barınaklarını ziyaret etti. Öğrenciler bir çok hayvanı elleriyle besledi.

Sağlık Koleji öğretmen ve öğrencileri hafta sonu etkinliği olarak Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan barınaklarını ziyaret ettiler.

Mesleğim Sağlık Koleji Okul Müdürü Sinan Bilda yaptığı açıklamada “Doğayı bizlerle paylaşan minik dostlarımızın yaşam hakkına destek vermek sürdürülebilir bir çevre ve gelecek için zorunluluktur. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün amacı, hayvanlara karşı sevgi duyguları aşılamak, onları korumak, haklarına saygı duyulmasını sağlamak ve her günümüzü birlikte geçirdiğimiz hayvanları bu vesile ile tekrar hatırlamaktır. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın bir parçasıdır. Bu nedenle tüm hayvanlar değerlidir ve hiçbirine zalimce davranılmaması gerekir duygularımızı, evimizi, bahçemizi, sevgimizi paylaştığımız sevimli dostlarımızı mutlaka önemsemeliyiz. Çocuklarımıza minik dostlarımızla birlikte yaşama alışkanlığı ile hayvan ve doğa sevgisi kazandırmalıyız. Bu kapsamda bizlerde Mesleğim Sağlık Koleji öğretmenleri ve öğrencileri olarak hafta sonu etkinliğini sevimli dostlarımızla birlikte doğada geçirmek istedik, onları ellerimizle besleyerek sevgimizi paylaştık” dedi.

Bilda, “Bu vesile ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün minik dostlarımızın yaşama haklarının korunmasına, sağlıklı ve refah içinde yaşamalarına vesile olması dileğiyle kutlarız” diye konuştu.