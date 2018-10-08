Sağlıklı Esenler için sağlık taramaları

Esenler Belediyesi, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve TOKİ ile birlikte Esenler’de ücretsiz sağlık taraması gerçekleştiriyor.

Esenlerli vatandaşlar sağlıklı bir yaşam için sağlık taramasından geçiyor. Esenler Belediyesi, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve TOKİ ile birlikte vatandaşlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor. Havaalanı Emlak Konutları Bölge Parkı’nda bulunan sağlık tarama tırlarında vatandaşlar; göz-diş taraması, tansiyon-şeker ölçümü, mamografi testi yaptırabiliyorlar, gerekli görülen hastalar ise hastanelere yönlendiriliyor. Organ bağışı için başvuru ve bilgilendirmelerin de yapıldığı alanda sağlık taraması yaptıran çocuklara diş bakım seti hediye ediliyor, vatandaşlara sağlıklı yaşam broşürleri dağıtılıyor.

19 Ekim Cuma gününe kadar hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek sağlık taramalarına katılmak isteyenler için Dörtyol Meydanı, Esenler Hükümet Konağı ve Oruçreis TOKİ Konutları’nın önünden hafta içi her gün 13.00’te servis kalkıyor.