Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Küçek milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Küçek, görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Küçek, görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Küçek, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. Küçek, AK Parti milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu. 1984 İstanbul doğumlu Ömer Küçek, evli ve bir çocuk babası.