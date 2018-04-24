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24 Nisan 2018 Salı 14:46

Silivri’de kitap toplama seferberliği

Silivri Haber Ajansı’nın (SHA) sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçede ihtiyaç sahibi okullara hediye edilmek üzere “Kitap Toplama Kampanyası” başlatıldı.Silivri Haber Ajansı’nın (SHA) sosyal sorumluluk projesi kapsamında Silivri...

Silivri'de kitap toplama seferberliği
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Silivri Haber Ajansı’nın (SHA) sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçede ihtiyaç sahibi okullara hediye edilmek üzere “Kitap Toplama Kampanyası” başlatıldı.

Silivri Haber Ajansı’nın (SHA) sosyal sorumluluk projesi kapsamında Silivri Kaymakamlığının oluru, Silivri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle ilçede ihtiyaç sahibi okullara hediye edilmek üzere “Kitap Toplama Kampanyası” başlatıldı. SHA Koordinatörü Chenay Kobak, “Birçoğumuzun evinde okuduğumuz kitaplar mevcut, kitaplıkta öylece duruyor. Kitaplar kütüphane süsü olmamalıdır, beyinden beyne gezip bilgi dağıtmalıdır. Herkesin yoluna ışık olmalıdır. Güncel kitaba ulaşma noktasında yeterli imkâna sahip olmayan öğrencilerimize ihtiyaç duydukları kitapları ulaştırabilmek için bu projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Kitap okumayı sevmeyen yoktur, sadece aradığı kitabı henüz bulamayan vardır. Kim bilir belki o kitap sizlerde, bizlerdedir “ifadelerini kullandı.

Kampanyanın önemine dikkat çeken Silivri Kaymakamı Ali Partal, kitap toplama seferberliğine ilk destek veren isim oldu. Kaymakam Partal, kampanyaya bağışlayacağı kitabı SHA Koordinatörü Chenay Kobak ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şen’e teslim etti.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da kitap okumanın toplumun aydınlanması hususunda en önemli unsur olduğunu belirterek, kitap toplama kampanyasına destek veren ikinci isim oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan komisyonun incelemesinin ardından toplanan kitaplar ilçe genelindeki eğitim kurumlarına dağıtılacak. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların kitapları ilçe genelindeki eğitim kurumlarına ya da Silivri Haber Ajansı’na teslim etmeleri gerekiyor. Ayrıca ileriki günlerde çarşı merkezi, Silivri sahili ve Silivri’de bulunan AVM’lerde oluşturulacak kitap toplama kutularına da kampanya için kitap bırakılabilecek. 19 Nisan’da başlatılan kampanya 30 Mayıs günü sona erecek.
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