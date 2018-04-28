İSTANBUL:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 19:44

Sosyal belediyeler ağı Beylikdüzü’nde buluştu

Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul’da ilk kez Sosyal Belediyeler Ağı çalıştayı yapıldı.

Sosyal belediyeler ağı Beylikdüzü'nde buluştu
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Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul’da ilk kez Sosyal Belediyeler Ağı çalıştayı yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 7. Sosyal Belediyeler Ağı Çalıştay’ına Türkiye’nin çeşitli illerinden belediye temsilcileri katıldı. Belediyelerin sosyal medya ekiplerinin, sosyal medya kullanımındaki güçlerini ve vatandaşla etkileşimlerini daha üst noktalara taşımalarını amaçlayan etkinlikte, "Twitter, Facebook ve İnstagram üzerinden topluluk yönetimi” başlıklı sunumlar yapıldı.

Etkinlikte konuşan Dijital İletişim Danışmanı Funda Güleç Yalçın, ”Sosyal medya gündelik hayatımızın bir parçasıdır. Belediyelerin bu konuda neler yaptığını dile getirdik. Ben de izlenimlerimi paylaştım. Mobil cihazların çok yaygın kullanılmaya başlandı ve her belediyenin kendi içinde yaşayanların da kendi hesaplarıyla kendi ilişkileri içerisinde yeri ve iletişim akışı hizmetleri var bugün bunlara dair paylaşımlarda bulunduk. Hangi yönden hesaplarını geliştirecekler bunun hakkında bilgiler sunduk. Çünkü artık halkın da takipçileri olsun beklentileri ve yaptığımız işlerde değişebiliyor. Sosyal medya artık bizi bir arada tutan bir ağ. Sorumluluklarımız var zaman zaman bilginin teyide ihtiyacı var. Buna yönelik sosyal medya kullanımını tavsiye ediyoruz. İyi kullanılması durumunda sosyalleşme konusunda bize çok yardımcı olacaktır” diye konuştu.

İki gün süren sosyal belediyeler ağı etkinliği, mini bir konser gösterimiyle sonlandı.
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