Tarihi İstanbul Oyuncakları Festivali renkli görüntüler oluşturdu

Kanserojen madde içeren Çin ve Uzak Doğu oyuncakları yerine çocuklara yerli oyuncağı sevdirmek amacıyla düzenlenen Tarihi İstanbul Oyuncakları Festivali’nde onlarca çocuk geleneksel oyuncaklarla tanıştı. Renkli anların yaşandığı festivalde minik öğrenciler, kendi oyuncaklarını hazırlamanın sevincini yaşadı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından kanserojen oyuncaklara karşı farkındalık oluşturmak ve çocukları geleneksel oyuncaklarla tanıştırmak amacıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen Tarihi İstanbul Oyuncakları Festivali başladı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen festivalde ahşap ve çamur başta olmak üzere çeşit çeşit oyuncaklar çocuklar için sergilendi. Festivale katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, çocuklarla birlikte ahşap oyuncakları boyadı. Onlarca minik, kendi oyuncağını hazırlamanın mutluluğunu yaşarken festival renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Çocukların geleneksel ve sağlıklı oyuncaklarla oynamasının sağlıkları ve gelişimleri açısından son derece önemli olduğunu belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Programı geçen yıl başlatmıştık. Amacımız çocuklarımızı eğlendirmeyi sağlamak, bu eğlenceyi sağlıklı ortamlarda, sağlıklı oyuncaklarla sağlamak. Hem bir anne baba olarak, katılımcılar için söylüyorum, hemde bir yönetici olarak çocuklara bu imkanı sağlamanın temel bir görev olduğu düşüncesindeyim. Bir kere sağlıklı oyuncaklarla oynamalarını temin ettik, boyama yaparken kimyasal içermeyen boyalar kullanacaklar. Aynı zamanda onların el becerilerini de geliştirmeyi sağlıyoruz. Birtakım zararlı oyuncaklar, telefon, tablet gibi çocukları bağımlı hale getiren oyuncaklara karşı farkındalık oluşturmak istedik. Çocuklarımıza bu imkanı sağlamak temel gayemiz. Ayrıca kendilerine bir oyuncak yapıyorlar. Kimi fener, kimi fil, bunu ilerleyen dönemde yetiştikleri zaman ilk ortaya koydukları ürün olarak saklayacaklardır" dedi.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hafta boyunca etkinliklerini sürdüren Arnavutköy Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen "İlkokul Fiziksel etkinlik Projesi" kapsamında yapılan müsabakalarda dereceye girenleri ödüllendirdi. Ödülleri öğrencilere Başkan Baltacı takdim etti.