İSTANBUL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:42

Türkiye’nin ilk ekolojik bulvarı Büyükçekmece’de

Beykent’ten Büyükçekmece’ye inerken yeşilin ve mavinin tüm güzelliklerini gözler önüne seren Turgut Özal Bulvarı diğer bulvarlardan oldukça farklı. Türkiye’nin ilk ekolojik bulvarı olan Turgut Özal Bulvarı boyunca yeşil alanda yer...

Türkiye'nin ilk ekolojik bulvarı Büyükçekmece'de
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Beykent’ten Büyükçekmece’ye inerken yeşilin ve mavinin tüm güzelliklerini gözler önüne seren Turgut Özal Bulvarı diğer bulvarlardan oldukça farklı. Türkiye’nin ilk ekolojik bulvarı olan Turgut Özal Bulvarı boyunca yeşil alanda yer alan pek çok hayvan heykeli vatandaşların dikkatini çekiyor.

Turgut Özal Bulvarı boyunca yeşil alanda yer alan pek çok hayvan heykeli vatandaşların dikkatini çekiyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün küresel ısınmaya vurgu yapmak ve insanları bu konuda düşündürmek için geliştirdiği proje sayesinde, cadde üzerindeki yeşil alanda nesli tükenmekte olan hayvanların heykelleri bulunuyor.

“Küresel ısınmaya dikkat çekiyoruz”

Çevreye olan duyarlılığıyla bilinen Başkan Akgün, küresel ısınma nedeniyle dünyada nesli tehlikede olan ve yaşam alanları insanlar tarafından ellerinden alınan pek çok hayvanın heykelini, Büyükçekmece’nin en işlek caddelerinden biri olan Turgut Özal Bulvarı’nda sergilemeyi sürdürüyor. Her yıl düzenli olarak bakımları yapılan heykellerin sadece süs olması amacıyla değil, küresel ısınma ve hayvan nesillerinin tükenmesine dikkat çekmek amacıyla orada olduklarını öğrenen vatandaşlar ve çocuklar büyük ilgi gösteriyor" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku