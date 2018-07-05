Ünlülerin Balmumu Heykelleri Ataşehir’de sergileniyor

Türkiye ve dünyada tanınmış birçok ünlünün heykelinin yer aldığı Balmumu Heykel Sergisi 7-22 Temmuz tarihleri arasındaAtaşehir’de ziyaretçiler ile buluşuyor.Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da ünlü isimlerin balmumu heykelleri...

Türkiye ve dünyada tanınmış birçok ünlünün heykelinin yer aldığı Balmumu Heykel Sergisi 7-22 Temmuz tarihleri arasındaAtaşehir’de ziyaretçiler ile buluşuyor.

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da ünlü isimlerin balmumu heykelleri vatandaşlarla buluşcak. Toplamda 20 heykelin yer alacağı sergide popülerliğini 2000’li yıllara taşımış olan kült isimler ve Osmanlı padişahları yer alacak. Görevimiz Tehlike Filminden Tom Cruise, Terminatör filminden Arnold Schwarzenegger, müziğin efsane ismi Michael Jackson, unutulmaz çocuk kahramanlarından Şirinler, Red Kit ile Daltonlar, Osmanlı padişahlarından Ertuğrul Gazi ve Fatih Sultan Mehmet Han ve daha birçok ünlü ismin heykeli Watergarden İstanbul’da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.22 Temmuz’a kadar devam edecek sergi tüm ziyaretçilere açık ve ücretsiz olacak.