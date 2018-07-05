İSTANBUL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:54

Ünlülerin Balmumu Heykelleri Ataşehir’de sergileniyor

Türkiye ve dünyada tanınmış birçok ünlünün heykelinin yer aldığı Balmumu Heykel Sergisi 7-22 Temmuz tarihleri arasındaAtaşehir’de ziyaretçiler ile buluşuyor.Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da ünlü isimlerin balmumu heykelleri...

Ünlülerin Balmumu Heykelleri Ataşehir'de sergileniyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye ve dünyada tanınmış birçok ünlünün heykelinin yer aldığı Balmumu Heykel Sergisi 7-22 Temmuz tarihleri arasındaAtaşehir’de ziyaretçiler ile buluşuyor.

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da ünlü isimlerin balmumu heykelleri vatandaşlarla buluşcak. Toplamda 20 heykelin yer alacağı sergide popülerliğini 2000’li yıllara taşımış olan kült isimler ve Osmanlı padişahları yer alacak. Görevimiz Tehlike Filminden Tom Cruise, Terminatör filminden Arnold Schwarzenegger, müziğin efsane ismi Michael Jackson, unutulmaz çocuk kahramanlarından Şirinler, Red Kit ile Daltonlar, Osmanlı padişahlarından Ertuğrul Gazi ve Fatih Sultan Mehmet Han ve daha birçok ünlü ismin heykeli Watergarden İstanbul’da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.22 Temmuz’a kadar devam edecek sergi tüm ziyaretçilere açık ve ücretsiz olacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku