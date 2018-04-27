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27 Nisan 2018 Cuma 09:29

Üsküdar Çavuşbaşı Meydanı mor salkımlarla açıldı

Üsküdar’da gerçekleştirilen Mor Salkım Şenliği, yeni hizmete giren Çavuşdere Meydanı’nda gerçekleştirildi. Vatandaşlara mor salkım fidanlarının dağıtıldığı şenlikte konuşan Başkan Hilmi Türkmen, "Mor salkım denince akla gelen yer Üsküdar’dır" dedi.

Üsküdar Çavuşbaşı Meydanı mor salkımlarla açıldı
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Üsküdar’da gerçekleştirilen Mor Salkım Şenliği, yeni hizmete giren Çavuşdere Meydanı’nda gerçekleştirildi. Vatandaşlara mor salkım fidanlarının dağıtıldığı şenlikte konuşan Başkan Hilmi Türkmen, "Mor salkım denince akla gelen yer Üsküdar’dır" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Mor Salkım Şenliğinin 12’ncisi düzenlendi. Şenlik, yeni hizmete giren Çavuşdere Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Şenliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Erguvan İstanbul Derneği Başkanı Hüseyin Emiroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte vatandaşlara mor salkım fidanları dağıtılırken, öte yandan da Başkan Türkmen ve beraberindekiler bir kısım fidanı meydana dikerek can suyu verdi. Şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Mor salkım denince akla gelen yer Üsküdar’dır"

Mor salkımın Üsküdar’la özdeşleştiğini ifade eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “İstanbul’umuzun en güzel ilçesi Üsküdar’ımızda, Üsküdar’ımızı Üsküdar yapan değerlerimizin başında gelen ve her yıl düzenlediğimiz bu yılda 12’ncisini düzenlediğimiz mor salkımla, erguvanla buluşma günümüzde hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mor salkım ve erguvan denince dünyanın neresinde olursanız olun aklınıza gelen ilk yer Üsküdar’dır. Üsküdar zaten bir hoşgörü şehri, sevgi şehri, kardeşlik şehridir. Zaten mor salkım da erguvan da her zaman bir mutluluğu bir huzuru hissettiren iki özel bitkidir” dedi.

Konuşma sonrası vatandaşlara mor salkım fidanı dağıtıldı.
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