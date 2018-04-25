Üsküdar’da Adab-ı Muaşeret’e çağrı

Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde 28 Nisan’da başlayacak ve bu yılki teması "Adab-ı Muaşeret-Görgü Kuralları" olan 7. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’nun tanıtımı Bağlarbaşı Nevmekan’da yapıldı. Toplantıda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Adab-ı Muaşeret’in anlamını dahi bilmeyen milyonlarca gencimiz var" dedi.

Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde 28 Nisan’da başlayacak ve bu yılki teması "Adab-ı Muaşeret-Görgü Kuralları" olan 7. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’nun tanıtımı Bağlarbaşı Nevmekan’da yapıldı. Toplantıda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Adab-ı Muaşeret’in anlamını dahi bilmeyen milyonlarca gencimiz var" dedi.

Sempozyumda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz, Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın ve İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fuat Erdal’ın açılış konuşması yaptı. Adab-ı Muaşeret’e bugünlerde ne kadar ihtiyaç olduğunun altını çizen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Ne kadar hasretiz. Ne yazık ki bugün özellikle şehir hayatının baş döndürücü bir hızla geliştiği devam ettiği günlerde Adab-ı Muaşeret’in anlamını dahi bilmeyen milyonlarca gencimiz var. İnşallah bu sempozyum gençlerimizin çocuklarımızın bu konudaki hasletine son verecek çıktılara sebep olacaktır Adab-ı Muaşeret bir yönüyle toplumsal sözleşmedir, ticaretten siyasete hayatın her alanında Adab-ı Muaşeret’e uymak zorundayız” dedi.

Daha sonra sırasıyla İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz, Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın ve İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fuat Erdal’ın açılış konuşmalarıyla tanıtım tamamlandı.