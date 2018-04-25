Üsküdar’da Engelsiz Kariyer Fuarı başladı

Engelli vatandaşlara yönelik "Engelsiz Kariyer Fuarı" Bağlarbaşı Kültür Merkezinde açıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Sosyal belediyecilik adına Tebessüm Kahvemiz Türkiye’de yılın en iyi sosyal projesi seçildi” dedi.

Üsküdar Belediyesi ile İŞKUR, engelsizkariyer.com ve ÜSİM’in ortaklaşa yürüttüğü "Engelsiz Kariyer Fuarı” başladı. 28 firmanın stant açtığı fuara engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuar açılışı kurdele kesimi ile gerçekleşti.

"Sosyal belediyeciliğin marka belediyeciliğe dönüştüğü bir belediyeyiz"

Üsküdar İstihdam Merkezini (ÜSİM) kurarken 5 bin istihdam hedefinin aşıldığını ve şu an 9 bine ulaşan istihdamın yıl sonunda 10 bini bulacağını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Engelsiz Kariyer Günlerini bizler önemsiyoruz. 2 gün boyunca burada engelli istihdamı açığı olanlar engelli kardeşlerimizle görüşmeler yapacaklar ve inşallah daha fazla engelli istihdamına bu zirve zemin olacaktır diye düşünüyorum. Bizler Üsküdar Belediyesi olarak özellikle sosyal belediyeciliğin marka belediyeciliğe dönüştüğü bir belediyeyiz" dedi.

Üsküdar Belediyesine yılın ödülü

Türkiye’de yılın en iyi sosyal projesi ödülünü Üsküdar Belediyesinin aldığını belirten Başkan Hilmi Türkmen, "Bizim sosyal belediyecilik adına Tebessüm Kahvemiz Türkiye’de yılın en iyi sosyal projesi seçildi. Haftaya ödülümüzü alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’nin en prestijli, en mükemmel belediyeler arasında sosyal projesi bizim Tebessüm Kahvemiz oldu" şeklinde konuştu.

Türkiye’de bir ilk Üsküdar’da

Ramazan’da Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılacağı müjdesini veren Türkmen, "Türkiye’de bir ilk olan Engelsiz Yaşam Merkezi adıyla Libadiye kavşakta yaptığımız bir merkezimiz var. Ramazan ayında hizmete açıyoruz. Türkiye’de örneği yok. Engelli kardeşlerimize yönelik orada adeta yok yok. Her şey var. Sırf engelli çocuklarımızın yüzeceği havuzlar var. Kurs odalarımız, seminer salonlarımız var. En önemlisi orada engelli çocuğu olan anne-baba çocuklarını bize getirecek onları biz orada misafir edeceğiz. O anne-babalar dışarıda başka işlerine zaman bulacaklar" ifadelerini kullandı.