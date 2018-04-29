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29 Nisan 2018 Pazar 17:41

Üsküdar’da sosyal tesise kavuşan Romanlardan davullu zurnalı kutlama

Üsküdar’da Roman vatandaşlar için yapılan bin kişilik düğün salonu, otopark ve spor salonundan oluşan tesis törenle açıldı. Açılışta düzenlenen toplu nikah töreninde resmi nikahı olmayan 6 Roman çift de evlendi. Renkli anların yaşandığı...

Üsküdar'da sosyal tesise kavuşan Romanlardan davullu zurnalı kutlama
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Üsküdar’da Roman vatandaşlar için yapılan bin kişilik düğün salonu, otopark ve spor salonundan oluşan tesis törenle açıldı. Açılışta düzenlenen toplu nikah töreninde resmi nikahı olmayan 6 Roman çift de evlendi. Renkli anların yaşandığı düğün merasiminde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, hem oynadı hem darbuka çalarak çiftlerin mutluluğunu paylaştı. Türkiye’de ilk kez bir kamu kurumunun Romanlara tahsis edildiğini belirten Başkan Türkmen, "Sokaklarda, caddelerde düğün yapmak size yakışmaz, salon sizin, hayırlı olsun” dedi.

Üsküdar Belediyesi, Selami Ali Mahallesi’nde Roman vatandaşlar için yaptığı bin kişilik düğün salonu, otopark ve spor salonundan oluşan tesis için görkemli bir açılış düzenledi. Açılışa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma ve Osman Boyraz, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı İffet Polat, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan, Belediye Meclis üyeleri ile Roman vatandaşlar katıldı. Sosyal tesise kavuşan Romanlar davullu zurnalı kutlama yaparken, tesiste resmi nikahı olmayan 6 çiftin de nikahı kıyıldı.

Türkiye Romanlar Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar’ın Türkçe ve Romanca yaptığı konuşmadan sonra kürsüye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, mahalle sakinlerinin 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı direnişine vurgu yaparak, “Bugün hepimizin günü. En renkli günümüzü yaşıyoruz. Bulunduğumuz bu caddenin adı Gazi Caddesi. Bu cadde 15 Temmuz’un kahraman caddesi. O gece Fetullahçı Terör Örgütü’nün hainleri buradan aşağı Üsküdar’a inmek istediler. Benim Roman kardeşlerim göğüslerini siper ettiler, kamyonetlerini siper ettiler, o hainlere fırsat vermediler, sizleri tebrik ediyorum. Sokaklarda, caddelerde düğün yapmak size yakışmaz, salon sizin, hayırlı olsun” dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen darbuka çaldı

Düğün salonunun yaz-kış ücretsiz hizmet vereceğini müjdeleyen Başkan Türkmen, alkışlarla açılış kurdelesini kesti. Daha sonra topluca salona geçildi ve mahalle sakinlerinden 6 çiftin nikahı Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından kıyıldı. Nikahın ardından Roman vatandaşlarla oynayan Başkan Türkmen’in darbuka çalması rengi görüntüler oluşturdu.
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