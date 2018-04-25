Usta ve genç yazarlar ’Haliç Edebiyat Günleri’nde buluştu

Eyüpsultan’da düzenlenen 4’üncü Haliç Genç Edebiyat Günleri başladı. Usta ve genç yazarları buluşturan Edebiyat Günleri’nin onur konuğu olan usta öykücü Rasim Özdenören, katılımcılarla anılarını paylaştı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Haliç Genç Edebiyat Günleri’ne gençler akın etti. Onur konuğunun usta öykücü Rasim Özdenören olduğu etkinliğin ilk günü yoğun katılımla başladı. Gençlerle buluşan Özdenören, anılarını paylaştı. Etkinlikte, Eyüpsultan Belediyesi Yazı Akademisi öğrencilerinin ürünlerinin yayımlandığı “Turfanda” Fanzini de edebiyatseverlerle buluştu.

Etkinlik boyunca Eyüpsultan’ın kültürel mekanlarında şiir, öykü, roman, deneme panelleri, müzik dinletisi ve sergiler gerçekleşecek. Ayrıca etkinlikte genç yazarlar usta yazarlarla bir araya gelerek edebiyat konuşacak, şiirlerini, öykülerini seslendirecek.

Selim İleri, Ömer Erdem, Ali Ural ve Hüseyin Akın gençlere yol gösterecek

Hafta boyunca Selim İleri, Hüseyin Akın, Ersin Nazif Gürdoğan, Ömer Erdem, Sabri Genç ve Ali Ural gibi usta yazarlar, genç yazarlar Cennet İmata, Eray Sarıçam, Selim Sina Berk, Emin Gürdamur, Fatih Baha Aydın, Özge Budak, Handan Acar Yıldız, Yunus Meşe, Yağız Gönüler, Hüseyin Ahmet Çelik gibi isimlerle bir araya gelerek edebiyat konuşacak. Akademi öğrencileri, ayrıca etkinlik boyunca bütün programlara katılarak, kitaplarını okudukları yazarlara sorularını yöneltecek, kendi ürünlerini okuyacak.

Pierre Lotti’de dinleti, vapur dolusu edebiyat

Haliç Genç Edebiyat Günleri’nin Pierre Lotti’de gerçekleşecek şiir etkinliğinde santuri Sedat Anar da mini bir konser verecek. Etkinliğin son gününde ise bütün edebiyatçılar Eyüpsultan İskelesi’nden kalkacak vapurda edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürü Davut Akgül, gençler için önemli bir buluşmaya vesile olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, ”Gençliğin enerjisi, gerçekten hayat iksiri. Hatta zannediyorum ölümsüzlük iksiri, öyle diyebilirim. Çünkü gençlik, genç ruhluluk, gençliği her yaşta yaşamak ayrı bir şey, ayrı bir güzellik. Genç kalmanın yolu da zannediyorum sürekli yenilenmek ve zamanın ruhunu, hatta şöyle söyleyeyim ruhun zamanını yaşamak. Ruhun zamanını yaşayan insanlar her daim genç kalırlar ve genç bir hayat yaşarlar” dedi.