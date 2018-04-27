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27 Nisan 2018 Cuma 11:47

Yaşam Vadisi’nde yaz boyu spor imkanı

Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sporu halkla buluşturacak etkinliklerine devam ediyor. Yaşam Vadisi’nde haftanın 4 günü yaz boyu sürecek koşu, zumba, fitness ve total body, vatandaşın katılımına açık ve etkinlikler ücretsiz.Sağlıklı...

Yaşam Vadisi'nde yaz boyu spor imkanı
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Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sporu halkla buluşturacak etkinliklerine devam ediyor. Yaşam Vadisi’nde haftanın 4 günü yaz boyu sürecek koşu, zumba, fitness ve total body, vatandaşın katılımına açık ve etkinlikler ücretsiz.

Sağlıklı yaşam için harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Beylikdüzü sakinleri için enerjisi yüksek bir spor programı hazırladı. Yaşam Vadisi’nde haftanın 4 günü, bütün yaz boyunca spor etkinlikleri olacak. Katılımların ücretsiz olduğu ve kayıt gerektirmediği etkinlikler kapsamında zumba, koşu, fitness ve total body, uzman eğitmenler eşliğinde salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri uygulanıyor.

Salı ve perşembeleri koşu, fit camp ve zumbadan oluşan sabah programı saat 08.00 - 10.00 arası, akşam programı ise saat 19.00-21.00 arası yapılıyorken, cumartesileri saat 10.00-12.00 arası koşu, total body ve zumba etkinlikleri hayata geçiyor. Pazarları da koşu ve total body, saat 10.00 ile 11.00 arasında.

Yaşam Vadisi’nde toplu koşu etkinliğine katılmak isteyenler vadide bulunan Çanakkale Rölyefi önünde toplanıyor. Zumba, total body ve fit camp için toplanma alanı ise Yaşam Vadisi Sahnesi. Etkinliklere katılmak isteyenlerin etkinlik günleri branş saatlerinde alanda bulunmaları yeterli.
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