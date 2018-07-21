İSTANBUL:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:11

Yeşilpınar Bölge Parkı yenileniyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüpsultan’da Gündem" programında Yeşilpınar Bölge Parkı’nın bittiğinde görsel ve işlevsel olarak çok beğenileceğini belirtti.

Yeşilpınar Bölge Parkı yenileniyor
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüpsultan’da Gündem" programında Yeşilpınar Bölge Parkı’nın bittiğinde görsel ve işlevsel olarak çok beğenileceğini belirtti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüpsultan’da Gündem" programında Yeşilpınar Bölge Parkıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Aydın "Yeşilpınar Bölge Parkı nefis bir projeyle yenilenecek. Bittiğinde çok güzel bir kavşak, meydan, cami, otopark, pazar yeri, spor alanları ve kütüphane olacak. Bölge parkı, bütün Yeşilpınar’ın, Akşemsett’in ve diğer mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın güzel bir ortamda dinlenebilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri hem görsel, hem de işlevsel anlamda çok güzel hizmetler alabileceği rekreasyon alanı haline gelecek. Yetiştirebilirsek yıl sonuna doğru çalışmaları başlatacağız" dedi.

"Daha modern pazar yerleri yapılacak"

Öte yandan Başkan Aydın, canlı yayında "Semt pazarları sokaklardan kaldırılıp, sabit daimi pazar yerlerine taşınması projesi olacak mı?" şeklindeki soruya "Pazarları daha modern daha teknik alt yapısı uygun yerlere taşımayı hedefliyoruz" şeklinde cevap vererek konuşmasına şöyle devam etti:

"O proje o düşünce hep var ama ilçemizde maalesef buna uygun arsalar bulamıyoruz. Alibeyköy’deki pazarımızı sabit pazara taşıdık. Oraya proje yaptırdık daha modern; sosyal tesisleriyle, tuvaleti, otoparkı, kafesi, dinlenme alanıyla modern bir pazar yeri yapılacak. Haftanın 6 günü otopark 1 günü de pazar olmak üzere. Hatta pazar servisi yapmaya da çalışıyoruz. Pazardan ulaşılması zor tepelere gitme noktasında bir çalışmamız da var. Onun dışında Çırçır’daki mevcut İETT durağının da yine cuma günleri, bir gün olmak üzere pazar yeri olabilir mi onun çalışmasını arkadaşlar şuan yapıyor."

"Pazarları sabit yerlere taşımayı hedefliyoruz"

Pazarları sabit yerlere taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Aydın, "Yeşilpınar’da yine bölge parkının orada bir yer altı otoparkı ve haftanın bir günü kurulacak pazar yeri olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla peyderpey imkan buldukça kısmen sokaklarda kurulan pazarları da sabit daha modern daha teknik alt yapısı uygun yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bunu peyderpey yapıyoruz. Zaman içerisinde fırsat buldukça tamamlayacağız inşallah" şeklinde konuştu.
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