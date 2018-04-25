Yüzlerce üniversite adayı kariyer planı için BÜTEF’e akın etti

Üniversiteye hazırlanan gençlerin kariyer planlarını doğru yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı (BÜTEF) 6’ncı kez kapılarını açtı.Üniversite adaylarının sabırsızlıkla...

Üniversiteye hazırlanan gençlerin kariyer planlarını doğru yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı (BÜTEF) 6’ncı kez kapılarını açtı.

Üniversite adaylarının sabırsızlıkla beklediği BÜTEF başladı. Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen fuarda binlerce öğrenci meslek seçimi ve üniversite tercihinde son kararlarını verecek. Fuara, Türkiye’nin köklü üniversiteleri, özel eğitim kurumları ve kariyer insan kaynakları siteleri katıldı. Stantları ziyaret eden öğrenciler, üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi sahibi olurken, fuarda uzman kişilerce verilecek seminerler gençlerin tercihlerine ışık tutacak.

Fuar, protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından ziyarete açıldı. Gençlerin kariyer planlamasında doğru yönlendirilmeleri için BÜTEF’İN önemine değinen Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Çınar, "Belediyemiz gençleri üniversiteler konusunda bilgilendirmek, ve bu alanda bilgilendirip daha doğru tercih yapmalarına katkı sağlamaktadır.Bugün burada 52’ye yakın üniversite standımız var. Sizler bu üniversiteler hakkında daha rahat bilgi sahibi olup daha rahat tercih yapabilecek. Ufkumuzu hedefimizi geniş tutmalıyız. İmkanlarımızın sınırlı olması hedeflerimizi sınırlamamalıdır" dedi.

Fuarı çok faydalı bulduğunu söyleyen Harun Çınarbay, "Öğretmenlik istiyorum. Aydın ve Sabahattin Zaim Üniversitesi kafama çarptı. Burası yararlı oldu benim için. Geçen yılın taban puanlarını görmediğimiz için güzel oldu" diye konuştu.