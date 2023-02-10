İstediğinden değil bulduğundan memnundur

Bazı arkadaşlar acı verici olduğunu söylediler ama güzelliği vurgulamadılar. Geçici transferlerde ilk olmazsa olmaz, doğru oyuncuları kadroya katmak. Stigmayı azaltın. Bazı oyuncuları satmak, kiralamak ve transfer etmek bir zorunluluktur.

Yol derhal Welinton, Montero, Umut Meraş ve N'Koudou'dan ayrılmalıdır. Bu oyuncular kartal taşıyamazlar. Dele Alli profesyonel bir oyuncu ama Beşiktaş'ta etkili değil. Oyuncunun performansı gelişemezse, o kaldırılmalıdır. Pas veren ve gol vbetcrypto atan defans oyuncusu oyundan çıkmış olmalıdır. Masuaku'yu gerçekten seviyorum. Ancak oyuncu gerçek imajından çok uzak. Profesör Şenol kesinlikle Masuaku'yu kazanmalı. Bölgeye başka bir oyuncu transfer edilmelidir.

Caner Erkin'den bu kez Lazio açıklaması çıktı, belgesi vardı, adı Beşiktaş'ta geçti. İşte detaylar Caner Erkin'den flaş açıklama geldi, ayrıldı VavaCars ile yollar Superliga ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan medya kuruluşu Corriere dello Sport, Lazio'nun tanığı Caner Erkin ile ilgilendiğini açıkladı. Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'nin kadrosunu tamamlayacak bir sol bek aradığı ortaya çıkarken, İtalyan ekibi mali açıdan zor durumdayken uygun bir isim arıyor.