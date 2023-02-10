İstediğinden değil bulduğundan memnundur
Bazı arkadaşlar acı verici olduğunu söylediler ama güzelliği vurgulamadılar. Geçici transferlerde ilk olmazsa olmaz, doğru oyuncuları kadroya katmak. Stigmayı azaltın. Bazı oyuncuları satmak, kiralamak ve transfer etmek bir zorunluluktur.
Yol derhal Welinton, Montero, Umut Meraş ve N'Koudou'dan ayrılmalıdır. Bu oyuncular kartal taşıyamazlar. Dele Alli profesyonel bir oyuncu ama Beşiktaş'ta etkili değil. Oyuncunun performansı gelişemezse, o kaldırılmalıdır. Pas veren ve gol vbetcrypto atan defans oyuncusu oyundan çıkmış olmalıdır. Masuaku'yu gerçekten seviyorum. Ancak oyuncu gerçek imajından çok uzak. Profesör Şenol kesinlikle Masuaku'yu kazanmalı. Bölgeye başka bir oyuncu transfer edilmelidir.
Caner Erkin'den bu kez Lazio açıklaması çıktı, belgesi vardı, adı Beşiktaş'ta geçti. İşte detaylar Caner Erkin'den flaş açıklama geldi, ayrıldı VavaCars ile yollar Superliga ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan medya kuruluşu Corriere dello Sport, Lazio'nun tanığı Caner Erkin ile ilgilendiğini açıkladı. Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'nin kadrosunu tamamlayacak bir sol bek aradığı ortaya çıkarken, İtalyan ekibi mali açıdan zor durumdayken uygun bir isim arıyor.
Transfer öncesi oyuncu satmak zorunda kalan Lazio'nun 34 yaşındaki Elgin'i sponsorluk bedeli ödemeden alabileceğine işaret edilmesi bu hamleyi mantıklı kılıyor. Daha önce Inter Milan'da kısa bir dönem vbetcrypto giriş geçiren ancak daha önce Beşiktaş'a giden Canel Elkin, bu sezon Vavakas Fatih Karagümlük'te 12 kez forma giydi ve 6 asist yaptı. VavaCars'tan Fatih Karagümrük'ün ayrılmasının ardından Beşiktaş'la birlikte adından söz ettiren Caner Erkin'in siyah-beyazlı teknik direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde "Caner'i beğeniyorum, iyi bir oyuncu. Caner'i hiç görmedim. Her iki şekilde de, bu konuşmayı yapmam uygun değil. Caner'e de sorabilirsiniz. Canel'e karşı bir şeyimiz yok, öyle bir şey olursa size haber veririz. Beşiktaş Başkanı Ahmed Noor Sebi ise Kanel Elgin hakkında şunları söyledi: "Kanel benim en sevdiğim futbolcu, hırsını seviyorum. Ona hayranım. Bizim üniformamızı giyiyor. Bende onu seviyorum. Ama iş başka, aşk başka. O gün ona ihtiyacımız olup olmadığını göreceğiz. Şartların ne olacağı, fizik, kimya bunlar bugünün konusu değil. Ne diyebilirim, ne diyebilirim.