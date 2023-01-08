İsviçre'de 4 kişilik defansta sol bek oynayabiliyor

Bu nedenle teknik ekip, Rodriguez'in takıma katılmasını umut ediyor. Beşiktaş'ta Başkan Çebi, Senatör Güneş ile baş başa görüştü. Tecrübeli teknik adam, "Rakiplerimize karşı oyunda kalmak ve şampiyon olmak istiyorsak transfer yapmalıyız" dedi. En az 3 transfer yapmaya çalışacaklarını söyleyen Çebi, "Şampiyonluk istiyorum. Bunun için hükümet olarak ne gerekiyorsa yapacağız" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ta hareketli anlar... Başkan Ahmet Nur, önceki gün takım kampına geldiği Antalya'da teknik patron Şenol Güneş ile transfer görüşmesi yaptı. Başkan, transfer talebinde bulunan Güneş'e, “Önce vermeyi düşünmediğiniz isimleri açıklayın. Hepimiz onun heybet dediklerini işleyelim” dedi. Güneş arkadan ve arkadan takviye istedi. Şartlara göre kanatlarda oynayabilecek oyuncular istediğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Rakiplerimize karşı oyunda kalmak ve şampiyon olmak istiyorsak yüzümüzü dönmeliyiz. Bazı bölgelerde trafik sıkışıklığı var. Bazı bölgelerde ise başka çare yok. Aşağıdaki gençleri tebrik etmesine göz yummak istesek de başarısını kestirmek güç. Deneyim, güçlü bir ekip için önemlidir. Numaraları ve isimleri kapatmayacağım ama onlara ihtiyacımız var” dedi.

'Gerekeni yapacağız'

Başkan Çebi, yapılacak takviyelere gönderilen listenin durumuna göre karar verileceğini söylerken, hedefin en az 3 listeye yer verilmesi olduğu anlaşıldı. Çebi başkanı sözlerini şöyle bitirdi: “Şampiyonu istiyorum. Bunun için gerekli yönetim tedbirlerini alacağız. Bu heybet giriş sadece bizim yaptığımız şey değil. Teknik heyet, oyuncular, saha hariç tüm şirket birlik beraberlik meselesi ve biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız" diye konuştu. Öte yandan Şenol Güneş'in; Montero'yu düşünmediği açıklandı, Ma Suku, Emrekan ve Wellington

Galatasaraylı gazetecimiz Metin Karabaş, Kırmızılar'ın genç oyuncularının performansını değerlendirdi. Aslan'ı yıllardır yakından takip eden Karabaş, şimdi Shimbong ile Antalya kampında.

Metin Karabaş'ın genç futbolcular için söyledikleri:

Galatasaray'ın geleceği olarak görülen Güvenilir Bayram, Metehan Baltacı, Baran Aksaka, Hamza Akman, Ali Bülbül, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ve Beknaz Almazbekov, İstanbul'da dostluk dönemi geçirdiler. Bu isimlerin sahada oldukları sürece sınıfı geçtiklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak bazılarının ligin başka yerlerinde daha fazla oynaması şaşırtıcı olmaz.