İtalya’da lisans eğitimi almayı istediğiniz zaman farklı üniversite seçeneklerinden söz edebiliriz. İtalya, iki aşamalı ve üç düzeyde düzenlenmiş bir yüksek öğretim sistemine sahiptir. Birinci seviye olarak bilinen alan; üç yıllık çalışmalardan oluşur. İkinci aşama veya ikinci seviye, üniversite eğitimine kabul için gereklidir. İki yıllık üniversite öncesi eğitim ve ardından üç yıllık üniversite eğitiminden oluşur. İtalya’daki lisans eğitiminin kendine özgü birtakım kriterleri barındırdığı bilinmektedir.

Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı; İtalya'daki tüm eğitim sisteminin denetlenmesinden sorumludur. Ülkedeki tüm okullar için standartlar belirler ve faaliyetlerini düzenler. Bakanlık ayrıca ülke çapındaki öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan ulusal stratejiler de belirliyor. Bununla birlikte İtalya’daki üniversitelerin bağımsız kurulları da bulunmaktadır. Bu da İtalya’daki akademik eğitim ortamının bağımsız olmasına katkıda bulunmaktadır. pavaedu.com İtalya’daki bağımsız akademik ortamında eğitim fırsatına sahip olmanız noktasında etkili bir hizmetin merkezinde yer almaktadır.

İtalya'daki en iyi üniversiteler, yurtdışında okumak isteyen öğrenciler için iyi bir seçimdir. İtalya, zengin bir tarihe ve kültüre sahip bir ülkedir ve bu da onu öğrencilerin öğrenim görmesi için mükemmel bir yer yapar. İtalya'daki en iyi üniversiteler tıp, mimarlık ve işletme yönetimi dahil olmak üzere çeşitli programlar sunar. Öğrenciler, yurtdışında okurken İtalya'nın tarihi hakkında daha fazla bilgi edinebilecekler. Pavaedu sayesinde İtalya’daki üniversite eğitimin kalitesi konusunda kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz!

İtalya’da Tıp Eğitimi Almak

İtalya'da tıp okumak isteyen öğrenciler, ülkenin birçok tıp fakültesinden birine gidebilirler. Bu okullar, beş yıl süren programlar sunar ve öğrencilere seçtikleri çalışma alanı hakkında hem pratik hem de teorik bilgi sağlar. Bu tıp fakültelerine kabul edilmek için öğrencilerin önce liseyi tamamlamaları ve bir giriş sınavını geçmeleri gerekir. Aşağıda sıraladığımız üniversiteler İtalya’da tıp eğitimi almak istediğiniz zaman karşımıza çıkmaktadır;

• Pavia Üniversitesi

• Torino Üniversitesi

• Milano Üniversitesi

• Bicocca Üniversitesi

• Bologna Üniversitesi

• Naples Federico II Üniversitesi

• Roma La Sapienza Üniversitesi

• Roma Tor Vergata Üniversitesi

İtalya’da Mimarlık Eğitimi Almak

Mimarlık, birçok İtalyan üniversitesi tarafından sunulan başka bir çalışma alanıdır. Ülke güzel mimarisiyle tanınır, bu yüzden bu konuyu incelemek size İtalya'nın şehirlerindeki en ünlü binalardan bazılarını ziyaret ederek bu konuyu ilk elden öğrenme şansı verecektir. İtalya'da mimarlık okumak isteyen öğrencilerin kendilerine sunulan birçok seçeneği vardır. Birçok İtalyan üniversitesi, başarıyla tamamlanması dört yıl veya daha uzun süren mimarlık dereceleri sunar.

İtalyan üniversitelerinin çoğu, öğrencilerin ilgi alanları veya uzmanlık alanları ile ilgili projeler üzerinde çalışarak gerçek dünya deneyimi kazanabilmeleri için lisans eğitimlerine başlamadan önce okuldan en az bir yıl izin almalarını da şart koşmaktadır. Aşağıda sıraladığımız üniversiteler İtalya’da mimarlık eğitimi alabileceğiniz üniversiteler arasında yer almaktadır;

• Politecnico di Milano

• University of Genova

• Roma La Sapienza

• Bologna Üniversitesi

• Floransa Üniversitesi

• Domus Academy

• ISAD

İtalya’da Lisans Eğitiminin Kalitesi

İtalya'da üniversite eğitimi, geniş ve uluslararası bir devlet ve özel üniversiteler ağı tarafından sağlanmaktadır. İtalya'nın devlet üniversiteleri, İtalya Eğitim, Üniversiteler ve Araştırma Bakanlığı'nın denetimi altındadır. İtalya'da uygun fiyatlarla kaliteli eğitim sunan birçok prestijli üniversite bulunmaktadır. İtalya uzun bir yüksek öğrenim geçmişine sahiptir. İtalyan üniversiteleri Orta Çağ'ın başlarında, özellikle Veneto bölgesinde kurulmuştur ve Avrupa'nın en eski üniversiteleri arasındadır.

İtalya’daki üniversitelerden bazıları Eğitim, Üniversiteler ve Araştırma Bakanlığı tarafından Araştırma Üniversiteleri olarak tanınan bazı özel üniversiteler olsa da çoğu kamu kurumudur. İtalyan üniversite sistemi, 1999'dan beri Bologna Süreci ile tamamen uyumludur. İtalya ülkesi uzun ve şanlı bir yüksek öğrenim geçmişine sahiptir. Bologna Üniversitesi, 1088 yılında kurulan Avrupa'nın ilk üniversitesidir.

Bugün İtalya'da lisans ve lisansüstü düzeylerde çok çeşitli kurslar sunan çok sayıda üniversite bulunmaktadır. Bunlar, Padua Üniversitesi ve Pisa Üniversitesi gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden bazılarını içermektedir. Aşağıda sıraladığımız üniversiteler İtalya’da lisans eğitimi alabileceğiniz ön plana çıkan üniversiteler arasında yer almaktadır;

• Pavia Üniversitesi (1361'de kuruldu)

• Bologna Üniversitesi (1088’de kuruldu)

• Napoli Federico II Üniversitesi (1224’te kuruldu)

• Roma Üniversitesi "La Sapienza" (1303’te kuruldu)

İtalya'da Bulunan En İyi Üniversiteler

İtalya'daki en iyi üniversiteler, eğitim, araştırma ve yenilik kaliteleriyle çok iyi tanınırlar. Bu, dünyanın her yerinden öğrencilerin orada okumak istemesinin ana nedenlerinden biridir. İtalya, yüksek kaliteli tıp programları sunan birçok üniversiteye sahiptir. Öğrencilerin klinik deneylere ve diğer araştırma projelerine katılmaları için mükemmel fırsatlar sunan birçok araştırma merkezi de bulunmaktadır. İtalya'da tıp okumak mükemmel bir seçim çünkü öğrencilere farklı kültürler, diller ve gelenekler hakkında bilgi edinmeleri için çok çeşitli fırsatlar sunuyor.

1088 yılında kurulan Bologna Üniversitesi, Avrupa'nın en eski üniversitesidir. Dünyanın en eski yüksek öğrenim kurumu olarak kabul edilir ve kuruluşundan bu yana sürekli olarak faaliyet göstermektedir. Bologna Üniversitesi uluslararası bir üne sahiptir ve Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralamasında İtalya'nın en iyi üniversitesi seçilmiştir. Bu da Bologna Üniversitesini uluslararası öğrenciler arasında popüler bir üniversite yapmaktadır.

Roma Sapienza Üniversitesi, yılda kayıtlı 130.000'den fazla öğrencisi ile Avrupa'nın en büyük üniversitelerinden biridir. Akademik kapsamı, toplum üzerindeki etkisi ve etkisi nedeniyle “dünya üniversitesi” olarak anılmıştır. Roma Sapienza Üniversitesi, Il Sole 24 Ore gazetesinin "Ranking Università 2012" araştırmasında 1 numara olarak değerlendirildikten sonra İtalyan üniversiteleri arasında ikinci sırada yer almaktadır.

Milan Üniversitesi, yılda kayıtlı 90.000'den fazla öğrencisi ile Avrupa'nın en büyük üniversitelerinden biridir. Padua Üniversitesi 1222 yılında kurulmuştur ve dünyanın en eski üniversitelerinden biri olmasının yanı sıra İtalya'nın en iyi üniversitelerinden biridir. Napoli Federico II Üniversitesi, 1224 yılında o sırada Sicilya'yı yöneten II. Frederick tarafından kuruldu. Università degli Studi di Napoli Federico II veya UNINA olarak da bilinir.

