Iyi bir sol beke ihtiyacı var

Bence tek sorun pasaportunun olması ve 6 ay geçerli olması. Öte yandan Zajc'ın pozisyon ve form olarak kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyorum. Seth'in Beşiktaş'taki durumu belirleyici olacak, aksi takdirde Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı aldığı sonuca göre Beşiktaş'ın ligi kazanma şansının çok düşük olduğunu düşünmüyorum. Şenol Güneş ile bu sürenin ardından Ocak ayına kadar ayrılacaklarını ve kimin kalacağının belli olacağını düşünüyorum. " Beşiktaş Ketaş'ın bir “bekle, yaşa, izle, işle”. Diyelim ki meclis toplantılarında tansiyon yükseliyor, seçim habercisi” ama olası bir özel ya da olağan kongre süreci için bir foto op diyebiliriz. Meclisin çok adaylı ve sesli bir süreci olacak. Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat geleceğin adaylarından ikisi oldu. Ali Gültiken gibi yeni isimler görebiliriz. Çebi betarsenal hükümetinin aldığı ya da katıldığı isimler bir sonraki kurultayda yer ve zamana bağlı olarak anılırsa hiç şaşırmam. Ancak Mart ayında bir Kongre oylaması görmüyorum.

Cebi sonrası dönemde Meclis Başkanı Tevfik Yamantürk'ün hükümet ve cumhurbaşkanlığı adına tavır alması fikri resmi olarak açıklanmasa da biliniyor ve tartışılıyor. Böyle zamanlarda sert eleştirilerin sağlıklı olduğunu düşünenlerden değilim ama Yamatürk'ten ayrılmaların artmasının arkasında sadece adaylık meselesi değil, ilişki yönetimi meselesi olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın diyalog ve ilişki çağrılarına Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yanıt ve çözüm üretilememesinin bu gerilimlerin tırmanmasının nedenlerinden biri olduğuna inanıyorum. Çebi Bey ve hükümetinin en gergin dönemini yaşadığı düşünülürse, sadece Meclis'te değil, diğer tüm komisyonlarda bunun iyi analiz edilmesi gerekir. Dostluk maçlarının bile eleştirildiği bir ortamda üç maç kaybederseniz tabii ki hoca da eleştirilir. Hava bulutlu olabilir ama tekrar söyleyeceğim; 3 değil, 5 bile güneş çamurlu değil. Beşiktaş'ın birçok sorunu var ve bunları tespit eden ve betarsenal giriş çözmeye çalışan çok deneyimli bir koçu var ama bu zaman alacak. Geçmiş hatalarının bedelini Şenol Güneş'e ve iyi bir takım tecrübesi olmayan İsmail'e 3 maçla ödemek kimsenin aklına gelmez. Şenol Güneş'i tanıyanlar bilir ki; öğretmen hiçbir zaman "bunu istemiyorum" veya "bunu istemiyorum" yaklaşımına sahip olmadı.