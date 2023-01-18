İyi bir takımız

Bilic, kulüp sahibi Acun Ilıcalı hakkında şunları söyledi: "İyi bir takımları var, bu takımla nasıl 21. oldular bilmiyorum. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'yı da tanıyorum. Çok hevesliydi. Benim görevimin başında o da beni istiyordu.

Beşiktaş, Dünya Kupası'nda lig tatilinde Antalya Belek Turizm Merkezi'nde bugün hazırlık maçında Giresunspor'u 5-3 mağlup ederek hazırlıklarına devam etti. Antrenman kampı yarın sona eriyor Teknik Direktör Şenol Güneş, etkinlikte Beşiktaş maçı sonrası basın mensuplarına antrenman kampı çalışmalarını değerlendirdi. Güneş, "Yarın kampımız sona erecek. Bu süre zarfında 15 antrenman yaptık ve 3 maç oynadık." "Takımın genel durumunu betdoksan görmek istedik. Eksik ve engelli sınıflarımız da bulunmaktadır. Antrenman kampında bazı arkadaşlarımız grip nedeniyle 2-3 gün takımdan uzak kaldı. Sonuç olarak, tüm sıkı çalışma iyi sonuçlandı. Günde ortalama 2 egzersiz yapıyoruz. Fizyolojik bir altyapı kurup taktiksel düşüncemizi ve oyun felsefemizi anlatmaya çalışıyoruz.”

"Daha fazlasını isteseydik daha iyi olurduk bence"

Teknoloji uzmanı, "Başlangıçta iyiyiz, ancak bence hala erken aşamalardayız" dedi. Biraz daha dikkatli olsak ve daha çok düşünsek daha iyisini yapardık diye düşünerek. Beşiktaş oyun yapısından, oyunda aradıklarımızı burada deneyimleme fırsatı bulduk. Oyuncuların pozisyonlarını değiştirmeye ve oyunu oynamaları için iç sistemlerini değiştirmeye çalışıyoruz.Arkadaşlarımız da buna olumlu tepki gösterdi. Maçın sonucuna göre takımı yargılamak istemiyorum çünkü hazırlık maçı sonuç olarak bir anlam ifade etmiyor ama oyun olarak mantıklı. Karşılaşma maçın ikinci yarısında geldi. Bence bu fiziksel bir alışkanlık olduğu kadar bir alışkanlık" dedi.

"Seth sakat, durumu bilmiyoruz"

Güneş, maçları kazanıp üst sıralara çıkmak isteyen bir takım olmak istediklerini vurguladı. Rakibinin karşı oynadığı takımı kabul ettiğini belirten Başkan, "Taraftarların beklentilerinin yüksek olduğunu biliyorum. Romance'ın durumunu bilmeden Ulusallar'daki sakatlığını betdoksan giriş yansıtan bir zafer anlayışına ve fikrine sahip olmamız gerekiyor. Tayyip Talha talihsiz bir çarpışma yaşar. Umarım alnındaki yarık dışında ciddi değildir. Yusuf şu an eğitime katılıyor ama eksik. Ghezzal'ın durumu daha sonra belli olacak" dedi.

"Biz bir aileyiz, iyi bir takımız"

Takımdaki tüm oyuncuların değerli olduğunu söyleyen Güneş, "Sistem bir diziliş. Günümüzde bu sistem değişiklikleri anında sahada gerçekleşebilmektedir.