100’ün üzerinde doktordan ortak tepki: "Sağlıkta şiddeti durdurun"

Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik olarak artan şiddet olayları nedeniyle bir araya gelen 100’ün üzerinde doktor, yaptığı basın açıklamasında yetkililere çağrı yaptı.İzmir Tabip Odası üyeleri, sağlıkta artan şiddete...

Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik olarak artan şiddet olayları nedeniyle bir araya gelen 100’ün üzerinde doktor, yaptığı basın açıklamasında yetkililere çağrı yaptı.

İzmir Tabip Odası üyeleri, sağlıkta artan şiddete karşı bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. 100’ün üzerinde doktorun katıldığı açıklamada sağlık çalışanları, Medical Park İzmir Hastanesi önünden sağlıkta şiddetin sona ermesi için bir çağrı yaptı.

Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasallaşması vurgulanırken, yaşanan şiddet olaylarının durdurulması gerektiği belirtildi. Durumun vahim boyutlarda olduğunu söyleyen İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı "Her gün onlarca sağlık çalışanı şiddete maruz kalmakta ve ne yazık ki bazıları hayatını kaybetmekte. Bütün bu yaşananlara sessiz kalmak, tepki vermemek, onaylamak anlamına gelecek ve yeni ölümlere davetiye çıkartacaktır. Bu konuda tüm sağlık çalışanlarının, tüm sağlık emekçilerinin sorumluluğu vardır" dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Medical Park İzmir Hastanesi Başhekimi Orhan Satılmaz de, şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle böyle bir konuda Medical Park Hastanesi olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz; çünkü gerçekten de sağlık çalışanlarına yönelik giderek şiddetin bilinmesi ve toplumda farkındalığının artırılması gerektiğine inanıyoruz. İşimiz insanların hayatını kurtarmak. Böylesi kutsal bir işi yaparken şiddete maruz kalmak ağrımıza gidiyor. İnşallah bu konuda gereken tedbirler alınır. Hem idari hem hukuki hem de toplumda gereken algı yükselir. Biz de sağlık çalışanları olarak hastalarımıza sağlık hizmeti vermeye huzur ve güven içerisinde devam ederiz."