15 Temmuz Şehitler İlk ve Ortaokulu’nun temeli atıldı

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Kiraz ilçesinin Doğancılar Mahallesine yapılacak olan 15 Temmuz Şehitler İlk ve Ortaokulu’nun temelini attı. Okul, 9 derslik ve 250 öğrenci kapasitesi ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılına hazır olacak.

Kiraz ilçesinin Doğancılar Mahallesine yapılacak olan ilk ve ortaokulun temeli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından atıldı. Temel atma töreninde konuşan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Bugün devletimizin imkanlarıyla sadece böylesi güzel okulların temelini değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği aydınlık yarınların da temelini atıyoruz. Gençlerimiz için, çocuklarımız için eğitim yuvaları yapıyoruz. Elbette ki başarının anahtarı sadece okul yapmaktan geçmez. Toplumca şehrimizin eğitimine sahip çıkmasından geçer, okullarımıza karşı aidiyet duygusundan geçer. Öğrencisiyle, öğretmeniyle, velisiyle bir ve bütün olmak zorundayız. Sizlerden beklentimiz bu hizmetlere sahip çıkarak bizleri daha güzel hizmetler için teşvik etmeniz, heyecanımıza, aşkımıza, şevkimize ortak olmanızdır” dedi. Başkan Saliha Özçınar konuşmasının bir kısmında İzmir Valisi Erol Ayyıldız’dan okulun ismi için öneride bulunuldu. Vali Ayyıldız ise okulun ismine olur verdi. Okulun isminin 15 Temmuz Şehitleri İlk ve Ortaokulu olmasına karar verildi.

"Saliha Başkan çok emek verdi"

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, "Ne mutlu, bu tür yatırımları çocuklarımıza ihtiyaç duydukları yatırımları en kısa sürede yapma becerisini sağlayan devletimize. Biz devlet olarak bir takım imkanlarımızı çocuklarımıza sunmaya çalışıyoruz. Ben normalde temel atma programlarına katılmıyorum fakat bu okulun olması için büyük çaba sarf edildi. Bir emek var. Belediye Başkanımız Saliha hanım çok büyük gayret etti. Teşekkürlerin en büyüğü ona" diye konuştu.