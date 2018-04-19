19’uncu Mükemmelliği Arayış Sempozyumu İzmirlilerle buluşuyor

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi’nin gerçekleştireceği 19’uncu Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, “Sınırsız Limit” temasıyla gerçekleştirilecek.

09-10- 11 Mayıs tarihlerinde Hilton Otel’de düzenlenecek Mükemmelliği Arayış Sempozyumu tanıtıldı. Sempozyum hakkında bilgi veren KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Çömden, sempozyumun “Sınırsız Limit” temasıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Muhsin Çömden, teknolojiyle birlikte sürekli gelişen ve değişen dünyada, iş dünyasının da bu değişime ayak uydurması gerekliliğinden yola çıkarak ’Sınırsız Limit’ başlığını seçtiklerini kaydetti.

Amaç kalitenin yaygınlaşması

MAS’ın misyonu hakkında bilgi veren Çömden, “Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarda, toplam kalite yönetimi çalışmalarının gelişimine katkıda bulunmak, bu kurum ve kuruluşlardaki ekip çalışmalarını özendirerek, gerçekleştirilen iyi uygulamaları Yılın Başarılı Ekibi Ödülü ile ayrıca, bölgemizdeki kuruluşları Ulusal Kalite Ödülü ve EFQM Avrupa Kalite Ödülü’ne hazırlanmak, rekabet ve kalite seviyelerini arttırmak amacıyla, EFQM Mükemmellik Modeli’nin kullanıldığı ve süreç olarak Ulusal Kalite Ödül sürecinin aynısının kullanıldığı Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü ile değerlendirmektir” dedi.

Özel sunumlar gerçekleştirilecek

9 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak sempozyum kapsamında 11 çalıştay düzenleneceği bilgisini de veren Muhsin Çömden şöyle devam etti: “Oturumlarda Mehmet Kocabaş Özel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KurucusuMehmet Kocabaş, Vestel Ticaret A.Ş Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, Onur Gözüpek, Bitcoin ve Kripto Paralar Eğitmeni Onur Gözüpek, ,, Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti,, Socrates Dergisi Genel Koordinatöri, Caner Eler, Gazeteci- Yazar Ertuğrul Özkök gibi birbirinden önemli konuşmacılarımız renkli sunumlar gerçekleştirecek.”

2 gün boyunca alanında deneyimli akademisyen ve işadamlarının ufuk açıcı sunumlar gerçekleştireceğini de dile getiren Çömden, sempozyumda Sınırsız Limit, Rekabette Wow Etkisi, Bitcoin ile Ekmek Alınır mı?, Doğanın Hikayesi: Biyobenzetim, Kır Zincirlerini, Bu Sistemler Nereye Gidiyor?, ...Mış Gibi, Limitsiz Sorumluluk, Dijital Köle ve Yaşamda Kalite başlıklı konuların işleneceğini sözlerine ekledi.

Mükemmelik ödüllerine kimler katılacak?

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi’nin düzenlediği Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü ve Yılın Başarılı Ekibi Ödüllerine kamu ve özel sektörden katılacak kurum ve kuruluşlar belirlendi.

Mayıs 2018’de gerçekleşecek Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (MAS) kapsamında düzenlenecek olan Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü’ne ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğü başvurdu.

Yılın Başarılı Ekibi Ödülüne de Özel sektör kategorisinde ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş., İpragaz A.Ş., Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş ( 2 Ekip), KordSa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San ve Tic A.Ş., Pınar Entegre Et ve Un San A.Ş, Vestel Ticaret A.Ş. hazırladıkları projeler kapsamında ödüle talip oldu.