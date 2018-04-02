İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlayacak bir projeye daha imza attı. Macaristan’dan gelen çok sayıda fotoğrafçı, üç gün boyunca kenti köşe bucak gezerek tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı.İzmir’in...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlayacak bir projeye daha imza attı. Macaristan’dan gelen çok sayıda fotoğrafçı, üç gün boyunca kenti köşe bucak gezerek tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

İzmir’in yıldızı sadece Türkiye çapında değil uluslararası platformda da hızla yükseliyor. Kentin keşfedilmeyi bekleyen güzellikleri yabancı fotoğrafçıların da ilgisi çekiyor. “2 Ülke, 1 Kamera” adlı proje çerçevesinde Macaristan’dan gelen fotoğrafçılar, İzmirli bir grup fotoğraf tutkunuyla birlikte 3 günlük kent turu gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği ve İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında grup, kentin tarihi merkezinde yer alan Kemeraltı, Basmane ve Alsancak, Yarımada sınırlarındaki Urla, Sığacık ve Bademler Doğal Yaşam Köyü ile turizmin önemli destinasyonlarından Selçuk, Efes ve Şirince’de çekimler yaptı.

Renkli ve keyifli geçen İzmir turuna Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss de eşlik etti. Projenin ikinci ayağında ise Macaristan’ın Tokay bölgesinde fotoğraf çekimi gerçekleştirilecek. Eylül ayında ise seçilecek özel fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlenecek.