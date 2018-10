200 hayvanın soğukta yuvasız kalmaması için anlamlı çağrı

Mavi Kelebekler Hayvan Gönüllüleri Kurucusu İş Kadını Filiz Erel Tegge, Kemalpaşa’daki hayvansever Gülten kardeşlerin baktığı 200’ü aşkın hayvanın kışın soğukta yuvasız kalmaması için İzmirli hayırseverlerden yardım istedi. Kemalpaşa’da köpeklere sahip çıkan Gülten kardeşler için moral ve destek günü düzenleyen Tegge, "Bağışlanacak padoglar ile can dostlarımız kışın evsiz kalmayacak" dedi.

İzmir’li iş kadını Filiz Erel Tegge eşi Karl Hermann ve kızı İpek Emre ile gönüllülerin desteğiyle oluşturulan Mavi Kelebekler Hayvan Gönüllüleri, Kemalpaşa’nın Ören Beldesi’nde Gülten Kardeşler tarafından zor şartlar altında, hayırseverlerin desteğiyle kurulan Köpek Barınağı’nda kardeşlere destek için Moral ve Dayanışma Günü düzenledi. Etkinliğe, Ege Üniversitesi Öğrencileri Hayvan Hakları Topluluğu’ndan bir grup öğrenci, İzmir Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü yönetici ve üyeleri ve İzmirli hayvan severler de destek verdi.

Daha önce Kemalpaşa’ya bağlı Yiğitler Beldesi’nde Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği kurucuları; Fatma ve Zehra Gülten kardeşler tarafından kurulan barınağı ziyaret edip, hayvan sever kardeşler için destek çağrısında bulunan Filiz Erel Tegge, bu kez de Ören Beldesi’nde kurulan ve 100 yakın can dostuna yuva olan barınağa destek olmak için bir çağrı yaptı.

Mavi Kelebekler Hayvan Gönüllüleri adına düzenlenen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında böyle bir etkinliğe imza attıklarını anlatan Tegge, "Can dostlarımız için bir farkındalığı artırmak, gönüllü kardeşlerin çabalarını kamuoyuna anlatmak ve bakmaya çalıştıkları yavrularımız için maddi destek ve sponsor bulmak amacıyla Moral ve Dayanışma Günü’nü düzenledik. Kış geldiği için endişeliyiz. Onlarca can dostumuzun daha sağlıklı ve güvenli ortamda kalmaları gerekiyor. Fatoş ve Zehra Hanımlar tek başlarına bu işi yapmaya çalışıyorlar. Bu sadece onların değil tüm toplumun da bir sorumluğudur. Kardeşlere, ‘Yalnız değilsiniz, birlikteyiz’ mesajını vermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Çünkü onların psikolojik açıdan güçlü olmaları gerekiyor" dedi.

Kış aylarının gelmesiyle can dostlarının hastalanmasından korktuklarını ifade eden Tegge, onları koruyacak Padogların bir an önce inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu çalışma için hayırsever ve gönüllülerin desteğiyle ivedi bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini anlatan Tegge, "Tüm duyarlı kişilere ve kurumlara seslenmek istiyorum. Lütfen burada bulunan canlara yardımcı olalım. Kemalpaşa Belediyesi ve Kaymakamlığı’na da sesleniyorum. Kışa hazırlık için padokların yapılması gerekiyor. Çok güzel bir enerji ile doluyoruz. Sevgiye ihtiyacı olan ve hem de sevgi veren varlıklar. Can dostlarımızı sadece 4 Ekimlerde değil yılın her günü onları korumalı ve destek olmalıyız. Çevremizde daha fazla insan sahipsiz köpek ve kedilere yardımcı olmaya başladı; ama sayımız daha da artmalı" şeklinde konuştu.