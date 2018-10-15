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15 Ekim 2018 Pazartesi 18:19

2018 İzmir Güz Trofesi Çeşme’de başladı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, EAYK-Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2018 İzmir Güz Trofesi 1. Ayak Yarışları, Çeşme Marina’da başladı. Turgut Ayker adına düzenlenen bu kupa yarışına 30 tekne kayıt verdi.Yarışın ilk günü yağmurlu...

2018 İzmir Güz Trofesi Çeşme'de başladı
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İzmir’in Çeşme ilçesinde, EAYK-Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2018 İzmir Güz Trofesi 1. Ayak Yarışları, Çeşme Marina’da başladı. Turgut Ayker adına düzenlenen bu kupa yarışına 30 tekne kayıt verdi.

Yarışın ilk günü yağmurlu bir havada yapılan brifing ardından tekneler denize açıldı. Zaman zaman 16 knotlara çıkan rüzgar altında iki keyifli yarış yapıldı. Yarışın ikinci günü ise güzel güneşli bir havada başladı. Brifing sonrasında denize açılan tekneler, ortalama 12 knot rüzgar altında coğrafi rota yarışını başarıyla tamamladı.

Yarışın tamamlanmasının ardından tüm yarışçılar, Marina Yacht Club’ta buluştu. EAYK-Çeşme Marina eski komodoru Turgut Ayker’i anma ve ödül töreni, EAYK Çeşme Marina komodoru Akif Sezer ve Arzu Ayker’in konuşması ile başladı. Ardından Turgut Ayker ile çalışmış ve yarışmış denizseverlerin kendi anılarını paylaşması ile devam eden törende, Turgut Ayker adına düzenlenmiş kupalar sahiplerini buldu.

İzmir Güz Trofesi 2. Ayak Behçet Uz Çocuk Vakfı Kupasının da, 10-11 Kasım tarihlerinde Çeşme’de yapılacağı açıklandı.
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