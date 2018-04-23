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24 Nisan 2018 Salı 09:54

23 Nisan coşkusu Menderes’te yaşandı

Menderes Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler coşkuyla gerçekleştirildi. Tüm gün süren etkinliklere dev Türk bayrağı damga vurdu.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda...

23 Nisan coşkusu Menderes'te yaşandı
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Menderes Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler coşkuyla gerçekleştirildi. Tüm gün süren etkinliklere dev Türk bayrağı damga vurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Menderes Belediyesi tarafından 19 Mayıs Stadyumu’nda etkinlik düzenlendi. Gün boyu süren etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, binlerce vatandaş 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Haluk Levent izdihamı

Oyun alanının kurulduğu statta palyaço gösterileri, yüz boyama etkinliklerinin yanı sıra Maşa ve Koca Ayı gösterisi gerçekleşti. Çocukların büyük ilgi gösterdiği tiyatro oyununun ardından ise sevilen sanatçı Haluk Levent konser verdi. Konser alanını hınca hınç dolduran vatandaşlar Haluk Levent’in seslendirdiği şarkılarla eğlendi. Etkinliklere dev Türk bayrağı damgasını vurdu. Haluk Levent’in konseri sırasında açılan dev Türk bayrağı tüm stadı dolaşarak görsel bir şölen yaşandı.

“Birlik ve beraberlik mesajı”

Etkinlikle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “ ÜGazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan günde Menderes’te biz de coşkuyu en güzel şekilde yaşadık. Menderes’ten dünyaya birlik ve beraberlik mesajını en güzel şekilde verdik. Bizimle bu birlik ve beraberliğe ortak olan binlerce vatandaşımıza teşekkür ederim. En büyük teşekkürü ise çocuklarımız hak ediyor. Onların sevgisi ve enerjisi ile Menderes’te daha çok güzel işlere imza atacağız” dedi.
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