23 Nisan’a Bayraklı’da coşkulu kutlama

Bayraklı Belediyesi, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı. On binlerce vatandaşın Bayraklı’ya akın ettiği etkinlikler kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde Smyrna Meydanı’nı hınca hınç dolduran vatandaşlar Aleyna Tilki konseriyle güzel bir akşam geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayraklı’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saat 18.00’da Manavkuyu Park Kafe’de toplanan genci yaşlısı binlerce vatandaş Şehit Hakan Uysal Parkı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar bando eşliğinde sık sık İzmir ve 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Kortejin geçişi sırasında iş yerlerinden ve evlerinin balkonlarından birçok vatandaş da alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyenlere destek verdi. Kortej’de açılan yüzlerce metrelik dev Türk Bayrakları muhteşem görüntüler oluştururken, binlerce vatandaşın coşkusu görülmeye değerdi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve eşi Bahriye Karabağ’ın yanı sıra, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri ve İzmir’in çeşitli ilçelerinden gelen binlerce vatandaş katıldı.

"Bir gün herkes Atatürkçü olacak"

Yürüyüş sonrası konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bugün TBMM’nin kuruluşunun 98’inci yılı. Sevgili Atatürk meclisin kuruluş gününü çocuklarımıza armağan etmiş. Dünyada çocuk bayramı olan tek ülkeyiz. Bir meclis kuruluyor, işgal edilmiş bir ülkeden kurtuluş savaşı destanı çıkıyor. Meclisle beraber kurtuluş savaşı veren dünyanın tek ülkesiyiz. Bugün bir okul törenine gittim. Milli Eğitim’in törenlerini daha geniş alanlarda görmek istiyoruz. Bu alanlar bizim. Buralarda yapılsın. Milli Eğitim’in okul törenlerinde İzmir marşından neden korkuyorlar bilmiyorum. Yoksa Yaşa Mustafa Kemal Paşa’ dedikleri için mi? 10. Yıl Marşı’ndan niye korkuyorlar? Kurtuluş savaşının simgesi marşlardan niye korkuyorlar? Korktuğunuz zaman 15 Temmuzlarda sığındığınız insan Mustafa Kemal Atatürk’tü ve her yere onun resimlerini istemeye istemeye astınız. Bir gün herkes Atatürkçü olacak. İsteseler de istemeseler de. Dünyada eşi emsali olmayan bir lideri silemezler. Bu ülke kolay kurtulmadı. Binlerce büyüğümüzün kanıyla ve canıyla kuruldu. Bu ülkeyi Orta çağ karanlığına götüremezler. Kimse cesaret etmesin. Bu ülke topraklarında en son Atatürkçü toprağa düşene kadar bu mücadele sürecektir" dedi.

"Bir ölür bin doğarız"

Coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Karabağ, "Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıktığında yapayalnızdı ve bir bayan onu rıhtımda karşıladı. Bu ülkenin kadınları ve onların yetiştirdiği çocuklar bu ülkenin yıkılmasına ve parçalanmasına izin vermezler. Bir takım tarikatları ve cemiyetleri arkanıza alıp, bu ülkenin laik cumhuriyetini yıkamazsınız. Çünkü biz sevgili Atatürkçüler bir ölür bin doğarız. Bizi hapishanelere atarak, basından susturarak, öldürerek tüketemezler. Anadolu topraklarında Atatürkçü, cumhuriyetçi, laik insanlar bitmez. Bayraklı Türkiye’nin cumhuriyetçi ilçelerinden biridir ve onun kalesi olmuştur. Bunlar sizin sayenizde. Ayrıca bu 29 Ekim’de yine tarih yazacağız ve Atatürk düşmanlarına korku salacağız. Smyrna Meydanı’ndan dünyaya Atatürkçülerin sesini duyuracağız. İzmir denilince Hasan Tahsin Akla gelir, 9 Eylül akla gelir. Bugün Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, İzmir’den geliyoruz dediğinizde “Bayraklı’dan mı?” diye sorarlar. Sizinle gurur duyuyorum. Ne mutlu Türküm diyene, Ne mutlu Atatürkçülere, Ne mutlu cumhuriyet sevdalılarına" diye konuştu.

Yoğun ilgi

Akşam saatlerinde Smyrna Meydanı’nda bir araya gelen 7’den 70’e on binlerce kişi Aleyna Tilki konseriyle keyifli bir akşam yaşarken İzmir’in çeşitli ilçelerinden Bayraklı’ya akın eden vatandaşlar meydana sığmadı. Ünlü şarkıcının konseri nedeniyle kısa süreliğine trafikte sıkışıklıklar da yaşanırken, on binlerce kişi “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek marşlar söyledi. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin sahne aldığı konser renkli görüntülere sahne oldu. Sevilen şarkılarını Bayraklılılar için seslendiren genç şarkıcıya ilgi yoğundu. Konser öncesi konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bu ülkede bir tek doğru var. Mustafa Kemal’in yolu, Atatürk’ün yolu, Türk bayrağının yolu, cumhuriyetin yolu” dedi.

Başkan Karabağ, “Burada Bayraklı’dan öte İzmir var. Hasan Tahsin’in çocukları hoş geldiniz. Ne zaman Türkiye dara düştüğünde şunu unutmasın kimse; İzmir var, Hasan Tahsin’in çocukları var ama hepsinden önemlisi İzmir’in kurulduğu yer Bayraklı var. Bu meydan İzmir’i, Bayraklı’yı dünyaya tanıtan bir meydan. Buradan bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Niçin okullarda İzmir Marşı’nı söyletmiyorsunuz? Niçin 10. Yıl Marşı’nı söyletmiyorsunuz? Korkunuz kimdir? ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa’ demek korkutuyor mu sizi? O nedenle gençlerden ricam okullarınıza gidiniz, ‘İzmir marşını istiyoruz törenlerde’ deyiniz. Korkmasınlar, cemaatler darbe yapmaya kalktığında kime sığınıyorlar? Sevgili Atatürk’e sığınıyorlar. Binalarına Atatürk’ün resimlerini astılar korkularından. Korkunun ecele faydası yok. Bu ülkede bir tek doğru var. Mustafa Kemal’in yolu, Atatürk’ün yolu, Türk bayrağının yolu, cumhuriyetin yolu. Yaşasın Türkiye” diye konuştu.