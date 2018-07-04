4 bin ekmek yüzlerce kilo peynir tüketildi

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ata Ekmeği ve Armola Şenliği’ne İzmirliler ve ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlar aşırı sıcağa rağmen adeta akın etti. Yüz yıl önceki tekniklerle üretilen 4 bin “Ata Ekmeği”...

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ata Ekmeği ve Armola Şenliği’ne İzmirliler ve ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlar aşırı sıcağa rağmen adeta akın etti. Yüz yıl önceki tekniklerle üretilen 4 bin “Ata Ekmeği” kısa sürede tüketildi. Şenlikte konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer; “Bir köy ülkeyi değiştirebilir. Ulamış’ta bugün yaşananlar gün gelecek bu ülkede siyaseti değiştirecek” dedi.

21 Temmuz Cumartesi günü Seferihisar’ın Ulamış Köyü’nde 2.Ata Ekmeği ve Armola Şenliği düzenlendi. Gün boyu devam eden şenlikte, Seferihisar’da 100 yıl önceki tekniklerle üretilen "Ata ekmeği" ile ilçenin meşhur peyniri "Armola" tanıtıldı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, köye gelen misafirleri köy muhtarı Kadir Girginer’le birlikte karşıladı. Türkiye’nin ilk Sakin Şehri (Cittaslow) olan Seferihisar’ın yöresel ürünleri kurulan stantlarda sergilendi. Şenlikte, 2011 yılında Tohum Takas Şenliği’nde Gödence Köyü’nde bulunan ve uzun uğraşlar sonucu çoğaltılıp, aslına uygun halde un haline getirilen Topan Karakılçık Buğdayı’ndan yapılan ekmekler, yöresel peynir Armola ile gelen misafirlere ikram edildi. Ayrıca köylüler tarafından, ekmeğin yapımı düzenlenen atölyelerle katılımcılara anlatıldı ve kara fırında pişirildi. Yine köylüler, deri tulum içinde Armola Peyniri yapımını katılımcılarla paylaştı.

"Türkiye’de siyaset bunu bir gün anlayacak ve değişecek"

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ulamış’ta yaşananların Türkiye’ye model olacağını belirterek,“Ulamış’ta bugünlerde yaşadığımız hikaye, Geleceğin Türkiyesi’nde, değişimin öncülerinden olacak. Bu köyde viyolonsel çalan çocuklar, tiyatro yapan kadınlarımız, 100 yıl önceki tekniklerle ekmek üreten köylülerimiz inanılmaz bir hikaye yazıyorlar. Göreceksiniz, Türkiye’de bunu bir gün anlamaya başlayacak ve siyaset böyle değişecek" dedi.

"Tohumu ücretsiz dağıtıyor, iki katı fiyatına geri alıyoruz"

Ulamış’ta başlattıkları “Alım Garantili Buğday Projesi”nden de bahseden Başkan Soyer, şunları söyledi:

“2011 yılında Tohum Takas Şenlikleri’yle başlattığımız, yerel tohumu yaşatma mücadelemizin tüm Türkiye’ye yayıldığını ve sahip çıkıldığını görmek, geleceğe dair ümitlerimizi yeşertiyor. Topan Karakılçık Buğdayı da Gödence Köyü’nde yaşlı bir amcanın sandığından bulduğumuz son tohum. Artık neslinin tükendiği düşünülüyordu. Uzun zaman uğraştık ve Can Yücel Tohum Merkezi’nde çoğaltmayı başardık. Ardından, aynı atalarımızın teknikleriyle ekmek ürettik ve Ata Ekmeği ismini verdik. Daha sonra köydeki çiftçilerimize bu tohumları ücretsiz dağıttık. Şimdi alım garantili üretim sürecini başlattık. Üreticimiz bize ne kadar üreteceğini taahhüt ediyor, biz de devletin verdiği taban fiyatın 2 mislinden alacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu nedenle, bir avuç tohumla başlattığımız karakılçık macerası şu anda yüzlerce dönümlük bir üretime dönüştü. Hasat zamanı geldiğinde ise devletin açıkladığı taban fiyatın iki katına satın alıyor ve ekmek üretiyoruz. Çalışmaya, üretmeye, yaşatmaya, sahip çıkmaya devam edeceğiz, birlikte büyüyeceğiz ve tüm Türkiye’ye örnek olacağız. Bugün bu 35 derece sıcakta, denize gitmek yerine buraya gelen ve tarım mücadelemize destek veren herkese ve büyük emekleri olan Ulamışlılara çok teşekkür ediyorum. Çünkü buraya gelenler “Başka Bir Tarım Mümkün” mücadelemize inandıklarını gösteriyor ve bu sayede bu köylüler daha çok üretmek için çalışıyor. Geleceğin Türkiye’sini bu ışık aydınlatacak.”

Kortej renkli görüntülere sahne oldu

Saat 12.00’de stantların açılmasıyla başlayan etkinlikte Saat 17.00’de kortej yürüyüşü düzenlendi. 7’den 70’e katılımla köyün girişinden şenlik alanına kadar olan devam eden yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı. Yürüyüşün ardından Rahvan Atları Gösterisi, dedelerden kalma “Şıngırdak” oyunu, selvi altında salıncak, dere içinde atla buğday düveni, köy seyirlik oyunları, Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu (SEFTİT) pantomim gösterisi, Ulamış Tiyatro Topluluğu tiyatro gösterileri, Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri, Ulamış Halk Dansları Topluluğu, Seferihisar Belediyesi Ritm Grubu, Seferihisar Belediyesi Çocuk Korosu, Seferihisar Belediyesi Bandosu, Seferihisar Belediyesi Modern Dans Grubu, Devlet Opera Balesi Sanatçıları Handan Gürkan-Hakan Gürkan klasik müzik dinletisi gerçekleşti.

Etkinlik, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar konseri ve ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu’nun dans ve müzik gösterileriyle sona erdi.