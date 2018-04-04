4 yaşında ilk sergisini açtı

İzmir’de yaşayan Bade Kırşallıoba henüz 4 yaşında olmasına rağmen ilk resim sergisini açtı. Konak Belediyesi “Minik ellerde sanat” adını verdiği sergiyi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sergi Salonunda görücüye çıkardı.

Sergi açılışına minik ressam Bade’nin ailesi, yakınları, sanatseverler ve ilkokul öğrencileri katıldı. 4 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle fark oluşturan Bade’nin yaptığı resimler büyük beğeni aldı. Sergide farklı boyutlarda akrilik boyalarla yapılmış 60 tablonun yanı sıra Bade’nin resim yaparken çekilmiş fotoğrafları da yer alıyor.

Minik ressam Bade kadar annesi Hatice ve babası Ozan Kırşallıoba’nın da heyecanı gözlere yansıdı. Resim yapmayı çok seven kızları Bade’nin yeteneğini, dostlarının da teşvikiyle sanatseverlerle buluşturmak istediklerini belirten çift, kendilerine destek olan Konak Belediyesi’ne ve Başkan Sema Pekdaş’a teşekkür etti. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanı baba ile tiyatro oyuncusu annenin çocuğu olan minik Bade ise henüz 4 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle ortaya çıkardığı resimlerle takdir topladı. Kızının 1,5 yaşından bu yana resim yaptığını dile getiren anne Hatice Kırşallıoba, Bade’nin resmin yanında bale eğitimi de aldığını söyledi. Baba Ozan Kırşallıoba da kızının sanatçı olmasını umut ettiklerini söyledi. Sergi sahibi minik bir ressam olunca sergiyi gezenler de küçükler oldu. Bade’nin arkadaşları sergiye yoğun ilgi gösterdi. Minik yetenek Bade’nin sergisi 30 Nisan tarihine kadar Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sergi Salonunda izlenebilecek.