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06 Ekim 2018 Cumartesi 17:03

5. Germiyan Festivali renkli başladı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, ’9 Durak 9 Deneyim’ sloganı ile başlayan yöresel kalkınma etkinliklerinden olan ve en güzel yöresel ekmeğin seçileceği 5. Germiyan Festivali renkli görüntülerle başladı.Çeşme’nin ekmeği ile ünlü Germiyan’ın...

5. Germiyan Festivali renkli başladı
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İzmir’in Çeşme ilçesinde, ’9 Durak 9 Deneyim’ sloganı ile başlayan yöresel kalkınma etkinliklerinden olan ve en güzel yöresel ekmeğin seçileceği 5. Germiyan Festivali renkli görüntülerle başladı.

Çeşme’nin ekmeği ile ünlü Germiyan’ın adını taşıdığı 5. Germiyan Festivali’nin ilk gününde vatandaşlar düzenlenen etkinliklere büyük ilgi gösterdiler. Bu yıl 5. kez düzenlenen Germiyan Festivali’nin en çok ilgi gören mekanlarından birisi de otantik ev oldu. Birçok diziye ev sahipliği yapan evin mutfağı ise lezzet tutkunlarının vazgeçilmez durağı oldu. Ev yapımı reçellerden hazırlanan kahvaltı, güveçte kuru fasulye ve zeytinyağlı yemekler, ziyaretçiler tarafından beğeni ile tadıldı.

Birçok ev halkının el emeği ile hazırladığı yiyecek ve içecekler ise ziyaretçiler tarafından tüketilirken, en çok ilgiyi ise ünlü Germiyan ekmeği gördü. Festivalin sabah düzenlenen etkinlikleri arasında damat kurabiyesi olarak da bilinen Şekeriçi’nin yapılışı ile yine yöreye özgü Kopanisti Peyniri’nin atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Festival kapsamında, kahvehanesinde "Eski Fotoğraflar" sergisi, Eski Un Fabrikası’nda “Eski Araç Gereçler" sergisi ve “Suna Erdoğan Resim Sergisi” açılışları gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Önen tarafından; "Germiyan’ın Sosyal ve Kültürel Tarihi: Belgeler, Anılar ve Öyküler" söyleşisi çok sayıda vatandaş tarafından ilgi ile dinlenirken, festivalin ilk günü saat 19.30’da Germiyan Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan Germiyan usulü “Kına Gecesi Sini Töreni” ile son bulacak.
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