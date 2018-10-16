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16 Ekim 2018 Salı 16:26

AFAD-SEN Genel Başkanı Çelik’ten İzmir ziyareti

AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik ile genel başkan yardımcıları Murat Aldağ ve Akşit Dayı İzmir’e gelerek AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.Birçok ilde ziyaret gerçekleştirerek burada yaşanan sorunları...

AFAD-SEN Genel Başkanı Çelik'ten İzmir ziyareti
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AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik ile genel başkan yardımcıları Murat Aldağ ve Akşit Dayı İzmir’e gelerek AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Birçok ilde ziyaret gerçekleştirerek burada yaşanan sorunları sıkıntıları dinleyip çözüm yolları arayan AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, genel başkan yardımcıları Murat Aldağ ve Akşit Dayı’dan oluşan heyet ile İzmir AFAD İl Müdürlüğünü ve çalışanlarını ziyaret etti. Burada AFAD İl Müdürü Osman Metin Saroğlu ile bir süre sohbet eden heyet, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

AFAD tazminatı için büyük bir çalışma süedürdüklerini ifade eden Genek Başkan Çelik, “Daha önce AFAD Çalışanları Sendikası olarak Karadeniz’de birçok ilimize ziyaret gerçekleştirdik. Bugün de önce Manisa’ya sonra da buraya ziyaret yaptık. Temel amacımız AFAD çalışanlarının sorunları ile ilgili, çözülmesi gereken sorunlar ile ilgili illerimizi ziyaret ederek istişarede bulunmak. Bu istişarelerle beraber bir rapor hazırlayıp İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanına sunacağız. AFAD tazminatının olmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Yükselme, unvan değişikliğinin açılması ile ilgili yönetmeliğin güncel olması için bir gayretimiz olacak. Atama ve yer değiştirme yönetmeliğimiz yok. AFAD çalışanlarından aldığımız güç ile güzel bir şekilde faaliyetlerimizi yürütüp hem ekonomik anlamada hem de özlük bakımından teşkilata kazanım elde edilmesiyle ilgili çalışacağız” dedi.
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