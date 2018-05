AK Parti İzmir’de yeni yönetim göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla hafta sonu yapılan il kongresinde başkanlığa seçilen Aydın Şengül ve yeni yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını alarak Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Bayraklı İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk koyup görevlerine başladıklarını belirtti.

Burada basın açıklaması yapan Şengül, AK Parti teşkilatları olarak 24 Haziran’ı iple çektiklerini ve teşkilatların büyük bir davanın ruhuyla hareket edeceğini, gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

“İzmir’den beka mücadelesinin işaret fişeğini yaktık”

İzmir’den Hasan Tahsin’in ilk kurşun atmasıyla Kurtuluş Savaşı’nın başladığına dikkat çeken Şengül, “Bir düşman ordusu tarafından işgal edilince Kurtuluş Savaşı başlatan ve düşman ordusundan kurtulunca bu savaşı sona erdiren dünyada başka bir kent yok. İzmir, 15 Mayıs 1919’da Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’in düşmana ilk kurşunu sıkmasıyla milli mücadelenin başladığı yerdir. Yine İzmir, 9 Eylül 1922’de Yüzbaşı Şerafettin’in Konak Meydanı’ndaki hükümet konağına Türk bayrağını çekmesiyle milletimizin vatanımızın bağımsızlığı için başlattığı ve tarihin akışını değiştirdiği kurtuluş mücadelesinin sonlandırıldığı yerdir. İstiklalin ve istikbalin şehri olan İzmir, kurtuluşun ve umudun coğrafyasıdır. Biz de 28 Nisan günü, Kurtuluş Savaşı’nda bağımsızlık yolunda ilk kurşunun atıldığı İzmir’den, Türkiye’nin beka mücadelesinin işaret fişeğini yaktık” diye konuştu.

“İzmir’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

İzmirlilere hizmetkâr olmanın kendisi için bir şeref olduğunu ve kapısının 24 saat herkese açık olduğunu belirten Şengül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük Türkiye’nin Mimarı, Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek takdirleriyle il başkanlığı görevi tarafıma tevdi edildiğinde dünyadaki en büyük onurlardan birisini aldım. Kendilerinin yol arkadaşı olmaktan her zaman, her yerde her şartta ve her konumda büyük bir onur duydum. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras budur. Ömrümüzün en güzel yıllarını Recep Tayyip Erdoğan’ın haklı kavgasının tam ortasına denk getiren Rabbime şükürler olsun. Her türlü makam gelip geçicidir ve bir emanettir. Bizler için önemli olan bu kutlu davada bir nefer olmaktır.Bizler, hainlere karşı Hasan Tahsin, şer odaklarıyla bir olup, milletine ihanet edenlere karşı Yüzbaşı Şerafettin olacağız. İstiklalin ve istikbalin şehri, kurtuluş mücadelesinin başladığı ve sonuçlandığı yer olan İzmir, şer odaklarına gereken cevabı 24 Haziran’da gereken cevabı verecektir. Evet, İzmir’den yükselen bu gür seda ile biz diyoruz ki; artık İzmir’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”

Konuşmanın ardından İl Başkanı Şengül ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Anıtı’nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte yeni yönetim

Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Hüseyin Özkan, Teşkilat İl Başkan Yardımcısı Tanfer Kemerli, Seçim İşleri İl Başkan Yardımcısı Kadir Özgirgin, Tanıtım ve Medya İl Başkan Yardımcısı Hakan Yıldız, Dış İlişkiler İl Başkan Yardımcısı Tayfun Timinci, Sosyal Politikalar İl Başkan Yardımcısı Burçin Oğuz, Sivil Toplum Halkla İlişkiler İl Başkan Yardımcısı Erkan Taş, Yerel Yönetimler İl Başkan Yardımcısı Fikret Mısırlı, Ekonomi İşleri İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Mali ve İdari İşler İl Başkan Yardımcısı Nihat Baç, Ar-Ge Başkanı Levent Duru Başaran, İnsan Hakları İl Başkan Yardımcısı Gülşen Gezici, Çevre, Şehircilik ve Kültür İl Başkan Yardımcısı Eda Kılıç, İl Sekreteri İl Başkan Yardımcısı Ömer Az.