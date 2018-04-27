AK Partili Mehmet Tozlu, milletvekili aday adaylığını açıkladı

AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tozlu, görevinden istifa ederek, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde partisinden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

AK Parti’den milletvekili olmak isteyenler için aday adaylığı başvuru sürecinin son gününde, İzmir siyasetinin yakından tanıdığı AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tozlu, AK Parti Genel Merkezi’ne giderek aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

İzmir 2. Bölge’den milletvekilliği aday adayı olan Mehmet Tozlu, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini yaşayacağımız 24 Haziran 2018 tarihindeki erken seçimde, 27. dönem milletvekilliği aday adaylığına başvuru yaptığımı değerli dava arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza, dostlarıma, arkadaşlarıma, sevdiklerime, sevenlerime ve İzmirli hemşehrilerime ilan etmekten gurur ve onur duyuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Ülkemizin çok önemli bir yol ayrımında olduğunu belirten AK Partili Tozlu, içte ve dıştaki düşmanlarımıza karşı güçlü siyaset ve güçlü yönetim vurgusu yaprak açıklamasına şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyetimizin kurulduğu tarihten bugüne kadar 110’un üzerinde referandum ve seçim demokrasi tarihimizde yer almakta. 24 Haziran’da yapılacak olan erken genel seçim, Türk siyaset tarihinin en önemli seçimidir. Ülkemizdeki tüm dengelerin ve yönetim şeklinin değişeceği, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin hayata geçeceği bu tarihi seçimlerde, bir AK Parti neferi olarak görevimizin ve sorumluluğumuzun farkındayız. Her kademesinde görev yaptığım, partim ve Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekilliği aday adaylığımla destek vermekten onur ve gurur duyduğumu tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum”

Cumhurbaşkanımızın kutlu yürüyüşüne desteğimiz tamdır

Türkiye’nin her zamankinden daha fazla çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirten Tozlu, “Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin hayata geçmesinde ve yaşamasında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteğimiz artarak devam etmektedir. Partimizin yükselen değeri olan aidiyet ve sahibiyet duygusu perspektifinden hareketle tüm kamuoyunun bilmesini isterim ki; Cumhurbaşkanımızın bu kutlu yürüyüşünde, bizlerde kendisine 2001 yılından itibaren eşlik etmekteyiz. Ancak bu kutlu yürüyüş artık farklı bir yürüyüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ülkemizin bizim desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Bu sorumluluk bilinciyle daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için ‘Durmak Yok Yola Devam’ diyerek AK Parti İzmir 2. Bölgeden Aday Adaylığımı açıklıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.