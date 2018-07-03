AK Partili vekillerden Aliağa çıkarması

AK Parti İzmir 2. bölgeden milletvekili seçilen Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar, Aliağa ilçesindeki parti binasını ziyaret ederek, seçimlerde verilen destek için teşekkür etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar 24 Haziran seçimlerinin ardından teşekkür turlarına devam ediyor. Vekiller, son olarak AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarete gelen milletvekillerini, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım ve çok sayıda partililer karşıladı. Ziyarette Dağ, Özalan, Nasır ve Kırkpınar, partililere destek için teşekkürlerini iletti.

İlk tur vurgusu: "Stresli bir ülkeye uyanır noktada olacaktık"

AK Partili Hamza Dağ, ziyarette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesine vurgu yaptı. Dağ, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda yeniden seçilmesinin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha anlıyoruz. Eğer Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilememiş olsaydı bugün 8 Temmuz’un stresini sadece biz değil coğrafyamızda yaşayan, dünyanın her yerinde yaşayan mazlum ve mağdur milletler hisseder noktada olacaktı. Aynı zamanda ülkemiz bu arada yaşanabilecek olan stresi fazlasıyla yaşamayla karşı karşıya olacaktı. Eğer 24 Haziran’da bu bitmemiş olsaydı 25 Haziran sabahında daha rahat bir ülkeye değil, stresli bir ülkeye uyanır noktada olacaktık. Mecliste 301 milletvekili alamamış olsaydık, eski sistem olsaydı, şu anda güvenoyu konusunu konuşuyor olacaktık. Arada 5 milletvekili var. 5 milletvekili alınamadığı için eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değil de parlamenter sistem olsaydı, acaba koalisyon kurulacak mı? Kurulamayacak mı? Kurulursa kiminle kurulacak, kurulduğu zaman kaç tane bakanlık verilecek? O koalisyonun ömrü ne kadar olacak? Bunları tartışıyor olacaktık; ama bugün bunları tartışmıyoruz" dedi.

Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Dağ, şöyle devam etti:

"16 Nisan öncesi veya sonrasında tabirleri neydi ‘tek adam’ diyorlardı. ‘Diktatör’ diyorlardı. Bugün, artık gücü kalmamış bur Cumhurbaşkanı olduğunu söylüyorlar. Hatta ‘topal ördek’ diye bir tabir kullandı. Hani diyordu ‘meclis bypass ediliyor.’ Bugün AK Parti’nin mecliste çoğunluğu yok diye Cumhurbaşkanının yetkisinin az olduğunu iddia ediyorsun. Bu bir çelişki değil mi? Onlar bu çelişkilerini bu güne kadar yaptıkları gibi bundan sonra da yaşayacaklar. Bizler de bunları bu güne kadar ortaya çıkarttığımız gibi bundan sonra da ortaya çıkaracağız."

10 yaşındaki Ayşe’den Erdoğan’a şiir

Yapılan konuşmaların ardından, partililerin arasında bulunan 10 yaşındaki Ayşe Ceylin Üzel, 24 Haziran’daki seçim günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri Milletvekili Hamza Dağ’a vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmesini istedi. Yazdığı şiiri milletvekilleri ve partililere de okuyan minik Ayşe’ye, Dağ ve beraberindeki milletvekilleri yakın ilgi göstererek alkışladı. Hamza Dağ, Ayşe Ceylin’in yazdığı şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileteceğini söyledi.