Akdeniz ülkeleri İzmir’de buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Barselona Sözleşmesi çerçevesinde bir araya gelen Birleşmiş Milletler Çevre Programı katılımcı ülkelerinin Deniz Çöpü En İyi Uygulamaları Bölgesel İşbirliği Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı kapsamında, Akdeniz’e kıyısı olan şehirlerin çevre ve yaşam kalitesini iyileştirme çabalarını tanımak ve sürdürülebilir kalkınmalarını teşvik etmek amacıyla ilk kez 2017 yılında verilen ödülü kazanan İzmir, Barselona Sözleşmesi MAP Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 2018 yılı teknik toplantısına da ev sahipliği yaptı.

Tarihi Havagazı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Fransa, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kıbrıs, İsrail, Lübnan, Malta, Fas, Slovenya, Libya, Tunus ve Türkiye’nin temsilcileri katıldı. Toplantıyı yöneten BM Çevre Programı Koordinatör Vekili Tatjana Hema, “Geçen yıl ödül verdiğimiz İzmir, çevre koruma uygulamalarında en iyi uygulamaları gerçekleştiriyor. İzmir harika bir kent. Ayrıca bu tarihi bir binayı çok güzel restore ettiğiniz için de Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum" diye konuştu.

Hem denizden hem karadan

Deniz çöpü konusunda bölgesel en iyi uygulamalarının paylaşıldığı ve bölgesel işbirliğinin görüşüldüğü toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ise gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. İzmir Körfezi’nde yüzer atıkları toplama çalışmalarının iki adet deniz süpürge gemisi ile yürütüldüğünü belirten Genel Sekreter Gökçe, "2013 yılında alınan Mavi Körfez iki deniz süpürge gemisi, İzmir İç Körfez’in coğrafi şartlarına ve özellikle kıyı alanlarında çalışmaya uygun olarak imal edildi. 2017 yılında aldığımız Mavi Körfez üç deniz süpürge gemisi ise he m yüzer atıkların toplanmasına yönelik hem de deniz kazalarında oluşabilecek petrol kirliliğine müdahale edebilecek özelliklere sahip. Deniz süpürge gemilerinin giremediği çok sığ alanlarda ve kıyılarda ise karadan çöp toplama ekiplerimiz ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2016 yılında 1638 ton, 2017 yılında 1199 ton, 2018 yılı Ekim ayına kadar 533 ton yüzer atık topladık" şeklinde konuştu.

İzmir Körfezi su kalitesini izleme çalışmalarının 2001 yılından beri devam ettirdiklerini söyleyen Dr. Buğra Gökçe şöyle devam etti:

"Ayda bir kez olmak üzere, belirlenen 11 adet istasyondan dip ve yüzeyden olmak üzere körfezden deniz suyu numuneleri alıyor ve analizlerini yapıyoruz. Bu konuda üniversitelerle yakın çalışıyoruz. Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı, kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve AB Standartlarında arıtım oranı ile ülkemizde 1 numarayız. Bunun sonucu olarak da, Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi’nin bu yıl Türkiye’deki mavi bayraklı plajlara eklediği 10 yeni plajın 4’ü İzmir’de yer aldı. Bu artışta belediyemizin peş peşe yaşama geçirdiği ileri biyolojik arıtma tesislerinin katkısı büyük. İzmir, İstanbul ve Ankara’dan açık ara öndedir. Kişi başına arıttığımız su Ankara’nın ya klaşık 10 katıdır."

Gökçe konuşmasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilirlik ve çevre konusundaki projeleri ile karbon salımını düşüren raylı sistem yatırımları konusunda detaylı bilgiler de verdi.